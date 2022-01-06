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رياضة لمدة ساعتين أسبوعيا تطيل العمر عدة سنوات

6
JANUARY
2022
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قال طبيب أمراض القلب الروسي الشهير ليو بوكيرا، إن الشخص الذي يمشي ساعتين في الأسبوع، يعيش نحو ست إلى ثماني سنوات أكثر من الشخص الذي يعيش حياة خاملة قليلة الحركة.
 
وأضاف بوكيرا، الذي يشغل منصب رئيس مركز "باكوليف" الوطني للبحوث الطبية لجراحة القلب والأوعية الدموية بموسكو: "سأعطيكم مثالا مفيدا للغاية. أجرى الأمريكيون دراسة على عشرات الملايين من الناس، تبين في نتيجتها أن الشخص الذي يمشي ساعتين في الأسبوع، يعيش ست إلى ثماني سنوات أطول من الشخص الذي يقضي معظم وقته بدون حركة. لهذا السبب يحظى المشي بشعبية كبيرة، فهو لا يتطلب أي نفقات. حتى لو كنت تعيش في شقة من غرفة واحدة، تجول فيها وحرك ساقيك لكي ينال جسدك القدر المطلوب من الإجهاد".
 
وأشار بوكيريا إلى أن العزلة الذاتية، التي فرضها الوباء على غالبية الناس، لا يجوز أن تعيقهم عن ممارسة النشاط البدني واتباع أسلوب حياة صحي.
 
وشدد بوكريا على أن، أسلوب الحياة الصحي السليم، يعني التغذية السليمة، وممارسة النشاط الرياضة وتجنب الكحول والعادات الضارة.
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