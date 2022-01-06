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كورونا.. ما مدى خطورة "متحور مرسيليا" ذي التركيبة غير النمطية؟

6
JANUARY
2022
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أشارت إدارة حماية حقوق المستهلك والخدمات الصحية الروسية "روس بوتريب نادزور" إلى أن متحور كورونا المسجل في مرسيليا الفرنسية قد لا يمثل خطرا على سير الجائحة واحتدام الوباء.
 
كورونا.. ما مدى خطورة اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في جنوب فرنسا
ونشرت بوابة MedRxiv للمقالات العلمية دراسة حول نوع جديد من العدوى "تم الكشف عنه لدى 12 شخصا من سكان مرسيليا ناجم عن طفرة مرتبطة بمتحورات فيروس كورونا".
 
ووفقا للدراسة، كشفت اختبارات تحديد الطفرات وجود "تركيبة غير نمطية" للفيروس.
 
وأضافت: "لأول مرة تم التعرف على نوع جديد من الفيروس وتمت تسميته (B.1.640.2) في نوفمبر 2021 لدى شخص عاد من الكاميرون".
 
وتابعت: "تم تحميل تسلسل العينة الأولى التي نسبت للمتحور (B.1.640.2) إلى قاعدة البيانات الدولية في 4 نوفمبر 2021.
 
وفي غضون شهرين تمت إضافة حوالي 20 إصابة لقاعدة البيانات سجلت في عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة والهند، وفي ديسمبر لم تسجل سوى حالات منفردة".
 
وأوضحت الصحيفة أن "المتحور الجديد يتميز بعدد كبير من التغييرات الجينية بما فيها جين البروتين (S)، في حين أن بعض الطفرات متأصلة في متحوري "أوميكرون" و"دلتا".
روسيا اليوم
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