living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أغذية تمنح الطاقة ولا ترفع مستويات السكر في الدم

6
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يتم قياس قدرة الطعام على رفع مستويات السكر في الدم بعد الاستهلاك من خلال مؤشر نسبة السكر في الدم، وبناء عليه يتم تصنيف بعض المواد الغذائية بأنها صحية أكثر من غيرها، وفقا لما نشره موقع Tododisca الإسباني.
 
إن المواد الغذائية الجيدة تزود الكائن الحي بالمعادن والفيتامينات المهمة، بالإضافة إلى الألياف، التي تساعد على بطء الامتصاص مما يمنع ارتفاع السكر في الدم. وتتميز أيضا بمنح شعور بالشبع والامتلاء مثل البطاطا والبقوليات والشوفان والمكسرات والذرة والحبوب الكاملة والكينوا والفواكه والخضروات، وغيرها.
 
أطعمة مؤذية
توجد الكربوهيدرات البسيطة أو الضارة بشكل عام في الأطعمة المصنعة والمكررة؛ ولا تعطي قيمة غذائية، وعلاوة على افتقارها إلى الألياف فإنها مصادر بنسب عالية للسعرات الحرارية. وتشمل قائمة هذه الأطعمة غير المفيدة الكعك والحلويات ورقائق البطاطس والخبز الأبيض والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر.
 
وصرح جينارو ماتوس، أكاديمي في كلية الطب بالجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك UNAM، بأنه عندما يتناول الإنسان الدقيق المكرر، فإن الجسم يشعر بوجود فائض من السكر في خلاياه، مما يمكن أن يؤدي إلى تغيير وتيرة نقل العناصر الغذائية، وبالتالي يتسبب في تلف الخلايا.
 
وعلى المستوى العضوي، يوضح بروفيسور ماتوس أن تناول تلك المواد الغذائية يؤدي إلى تعديل العديد من وظائف التمثيل الغذائي والهرمونات مما يتسبب في مشكلة أخرى على مستوى الدماغ، وهي أنه يصبح معتادًا على التعامل مع مستقبلات كيميائية، يمكنها تطوير الاعتماد عليها أو إدمانها على المدى القصير أو الطويل.
 
وفقًا لمنصة Cuerpo y Mente، الناطقة بالإسبانية، يمكن اعتبار أن بعض الأطعمة تؤدي إلى نسبة عالية من السكر في الدم إذا كانت أعلى من 20. ويعتبر قياس مؤشر الجلايسيمي لنسبة السكر في الدم GI بين 11 و19 متوسطًا وفيما يعد الحمل الجلايسيمي أقل من 10 منخفضًا، وهو الأكثر صحة والمُوصى به. كما يجب العلم بأن الكربوهيدرات، التي يتم تناولها دائمًا مع الأطعمة الأخرى، تؤدي إلى ضرر صحي، لذلك ينصح الخبراء بتناول السلطة أولاً ثم البروتين ثم الكربوهيدرات، وفيما يلي نستعرض خيارات مفيدة ومتوازنة وتمنح الجسم بالطاقة والنشاط ولا ترفع مستويات السكر في الدم:
 
1. دقيق الشوفان
بفضل محتواه العالي من الألياف، يعد دقيق الشوفان غذاءً نشيطًا ومتوازنًا من الناحية الصحية. تساعد حصة من 50 غراما من الشوفان على تعزيز نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء.
 
2. البنجر
عند تناول 100 غرام من البنجر (الشمندر)، يحصل الجسم على 7 غرامات من الكربوهيدرات و3 غرامات من الألياف. ولا تزيد نسبة السكر في الدم عن 2.5 على المؤشر الجلايسيمي.
 
3. الحمص
إن إضافة الحمص إلى الأرز يوفر جرعات مهمة من البروتين. ويحتوي الحمص على كمية جيدة من المعادن والفيتامينات، كما لا يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.
 
4. الفواكه الحمراء
إن الفاكهة حمراء اللون غنية بمضادات الأكسدة ولها تأثيرات منخفضة على نسبة السكر في الدم، حيث لا تتخطى 30 على المؤشر الجلايسيمي. كما تتميز باحتوائها على الألياف، ومن أمثلتها الفراولة والكرز.
 
5. البطاطس
عند تناول 100 غرام من البطاطس لا يزيد القياس على المؤشر الجلايسيمي عن 10.4، بما يعني نسبة سكر في الدم منخفضة. كما تحتوي البطاطس على النشا، وهو مادة حيوية تستخدم كركيزة مفيدة من قبل البكتيريا المعوية.
 
6. بذور الشيا
تتميز بأنها غنية بالألياف، فوائدها متعددة وللحصول على أقصى استفادة منها ينصح الخبراء بنقع البذور في كوب من الماء طوال الليل.
 
7. الحبوب الكاملة
تحتوي على بروتين نباتي وغنية بالألياف، ويتميز محتواها من الكربوهيدرات، بأنه يساعد على زيادة تدريجية في نسبة السكر بالدم. تشمل قائمة الحبوب الكاملة الأرز البني والقمح والشعير.
 
8. زيت الزيتون البكر
يحتوي على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة، التي يمكن أن تساعد في تنظيم مؤشر نسبة السكر في الدم وصحة التمثيل الغذائي.
 
9. المكسرات
تعتبر مصادر جيدة للألياف والدهون غير المشبعة والبروتينات النباتية. وتحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout