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النوبات القلبية تزداد في الشتاء.. وهكذا تتم الوقاية

6
JANUARY
2022
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تزداد خلال فترة الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية، حيث تضيق الأوعية الدموية في الطقس البارد، ويزداد نشاط الجهاز العصبي لإبقاء الجسم دافئا.
 
ويحذر أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة الإسكندرية، يوسف صادق، من نشاط الجهاز العصبي الزائد عن الحد، والناتج عن التعرض لدرجات حرارة منخفضة للغاية، مؤكدا أنّ "فصل الشتاء خطير للغاية ويجب الاهتمام بالتدفئة لكيلا يتعرض القلب لنوبة الوفاة".
 
وقدّم صادق في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية" العديد من النصائح: "لكي يمرّ فصل الشتاء سليما دون أي نوبات قلبية تؤثر على صحتنا وصحة أحبابنا، يجب علينا اتباع النهج الصحي بداية من ارتداء ملابس مناسبة لأي تغيرات جوية، وحتى الذهاب الدائم للطبيب المختص ومتابعة الحالة بشكل دائم".
 
 
بداية الأزمات
 
وتابع أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة الإسكندرية: "تبدأ الأزمات الطبية من حدوث تعرّق زائد عن الحد أو وجود ألم في الكتف أو الشعور بالدوار مع تهيّج وثقل في الصدر".
 
وقال صادق: "عند الشعور بأي من تلك الأعراض يجب الذهاب على الفور للطبيب المختص لعمل الفحوصات اللازمة، مع معرفة أنه من الممكن الحجز الطبي إذا كانت الحالة تستدعي ذلك".
 
وأوضح أستاذ جراحة الأوعية الدموية: "تعزيز المناعة مهمة للغاية، سواء عن طريق الأغذية المناسبة التي يفضل أن يقوم بضبطها طبيب التغذية وفقا لكل شخص، أو أقراص المناعة التي يقوم بصرفها الطبيب المختص، أو من خلال ممارسة الرياضة بصفة مستمرة والحفاظ على النشاط البدني".
 
تحذير لأصحاب الأمراض المزمنة
 
ووجه صادق رسالة تحذير لأصحاب الأمراض المزمنة قائلا: "لابد وأن تعلموا أنكم الأكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية، وعليكم أن تكونوا حذرين للغاية وتمنعوا أجسامكم من التعرض الزائد عن الحد لدرجات الحرارة المنخفضة، وأن تتابعوا طبيبكم المختص بشكل دائم، وتتابعوا مستويات الأكسجين والسكري وضغط الدم".
 
في الوقت نفسه، يقول شاكر توفيق أستاذ واستشاري القلب والأوعية الدموية والقسطرة بجامعة الأزهر إنّ: "الوجبات المليئة بالدهون التي يميل إليها الجميع في الشتاء تساعد على استرخاء الشرايين وهو ما يعطي احتمالية أكبر لنشاط نظام التخثر، وهو ما يسبب أزمات طبية خطيرة للمصابين بمرض الشريان التاجي".
 
وتابع توفيق في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية": "تنشط أيضا الأزمات المتعلقة بالصداع وعدم انضباط ضغط الدم بسبب الوجبات المليئة بالدهون والتي يتم تناولها في أوقات متأخرة وقبيل النوم، وهنا يجب إعطاء نصيحة بالابتعاد عن الطعام المشبع بالمواد الدهنية، وأن يكون الطعام على فترات طوال اليوم وقبيل النوم على الأقل بساعتين".
 
تناول المياه
 
وأوضح أستاذ واستشاري القلب والأوعية الدموية: "يجب الاهتمام بتناول المياه بكثرة طوال اليوم، لأن غياب حاسة العطش في الشتاء يضر بالكليتين وهو ما يجعل ضغط الدم يرتفع ويكون غير منضبطا وبالتبعية يساعد هذا الأمر في إرهاق القلب".
 
ونوّه توفيق أنّ "من بين النصائح المهمة هي التركيز على عمل فحوصات دائمة على الشرايين والقلب للتأكد من عدم وجود أي جلطات أو تجمعات دموية من الممكن ان تساعد في حدوث الجلطات".
 
واستطرد أستاذ واستشاري القلب والأوعية الدموية والقسطرة بجامعة الأزهر: "من بين العادات التي يجب التوقف عنها بشكل تام هي الإقلاع عن التدخين والابتعاد عن أي مصدر خاص بالتلوث لأن ارتفاع مستوياته يساعد في حدوث مشكلات في القلب".
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