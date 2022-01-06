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لقاح كورونا أثناء الحمل.. دراسة تحسم جدل مشكلات الولادة

6
JANUARY
2022
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كشفت دراسة نشرتها المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن التطعيم من مرض كوفيد-19 أثناء الحمل غير مرتبط بالولادة المبتسرة أو انخفاض وزن المواليد.

وذكر الباحثون في التقرير الأسبوعي للأمراض والوفيات الذي يصدره المركز أن معدلات الولادة المبتسرة بلغت 4.9 بالمئة بين أكثر من 10 آلاف امرأة تلقين جرعة واحدة على الأقل من اللقاح مقارنة مع 7 بالمئة بين نحو 36 ألف امرأة غير مطعمات. ولا يعتبر الفرق ذو أهمية إحصائية.

كما خلص الباحثون إلى أن التطعيم من كوفيد-19 لا يزيد فرص ولادة طفل وزنه أقل من المعتاد مقارنة بعدد أسابيع الحمل.

وتدعم نتائج الدراسة توصيات المراكز بأن التطعيم آمن خلال الحمل.

وقال الباحثون: "الأدلة على فوائد التطعيم من فيروس كورونا أثناء الحمل لا تزال تتوارد، ومنها الكشف عن الأجسام المضادة في دم الحبل السري"، مشيرين إلى أن النساء الحوامل المصابات بكوفيد-19 يواجهن مخاطر متزايدة لدخول وحدة العناية المركزة والحاجة للوضع على جهاز تنفس صناعي، بل والموت.

وحملت النساء المشاركات في الدراسة بين مايو وأكتوبر، أي قبل توفر اللقاحات.

وحصلت المطعمات جميعهن تقريبا على اللقاح في الثلث الثاني أو الثالث من الحمل.

ولم تختلف النتائج باختلاف توقيت التطعيم أو نوع اللقاح أو عدد الجرعات.

 

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