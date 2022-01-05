السيدا: الوقاية والعوارض (د. حنينا أبي نادر)

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طال مرض السيدا ( HIV ) أو فيروس نقص المناعة عند البشر، حوالي 4000 شخص في لبنان ( حوالي 1500 لبناني معلن عنهم ) سنة 2014، أغلبيّتهم من الشبّان الذين مارسوا الجنس دون وقاية.

نصف المصابين بال HIV يجهلون ذلك، وعوارض هذا الفيروس يمكن أن تأتي على شكل رشح ( حرارة، دُوار، طفرة جلديّة ) قبل أن يتحوّل مع مرور الزمن إلى سيدا ( AIDS ) ( وأحياناً بعد خمسة عشر عاماً ).

ما من مؤشّر جسديّ واضح لمرض نقص المناعة. هنالك فحص يدعى ELISA يقوم به الراشدون والحوامل. إذا أتت النتيجة إيجابيّة، يُجرى فحص يدعى Western Blot لتأكيد الإصابة بالسيدا. ويمكن للمريض أن يصاب بإسهال مستمر وفقدان للوزن تبقى أسبابهما مجهولة في العديد من الحالات.

مع وجود العلاجات المتطوّرة، يُشجَّع المريض على الخضوع إليها مُبكراً ليعيش مدةً أطول، وبالطبع شرط أن يكون تحت إشراف مباشر للطبيب المُختص، بالإضافة إلى القيام بالفحوصات المِخبَريّة، مع تناول الأدوية الضرورية وإجراء ال CD4 وال Viral Load.

والسِدا هو من أبرز أنواع الإلتهابات والتي تؤدّي إلى الموت. وبالطبع، إنّ أهمّ وسيلة وقائيّة والتي تَحُولُ دون نشر مرض السيدا، تكون في إقامة العلاقة الجنسية اللآمنة.