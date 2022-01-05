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ظهور أدلة جديدة… هل تحتاج سلالة أوميكرون إلى لقاح خاص؟

5
JANUARY
2022
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قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن هناك أدلة جديدة تُظهر أن سلالة أوميكرون تصيب الجهاز التنفسي العلوي وتسبب أعراضا أخف من المتحورات السابقة لفيروس كورونا.

وردا على سؤال حول ما إذا كان أوميكرون سيحتاج إلى لقاح خاص، قال مدير إدارة الحوادث في منظمة الصحة العالمية عبدي محمود إن من السابق لأوانه تحديد ذلك لكنه أكد أن هذا القرار يحتاج إلى تنسيق عالمي ولا يجب أن يتخذه القطاع التجاري وحده، بحسب وكالة رويترز.

وكشف باحثون في معهد الإحصاء في جامعة كوبنهاغن أن أوميكرون ينتشر بسرعة أكبر في الأساس لأنه أفضل من المتحور دلتا في مراوغة المناعة المكتسبة باللقاح.
ومنذ اكتشاف أوميكرون، في نوفمبر/تشرين الثاني، يحاول العلماء معرفة السبب في أنه أكثر نشرا للعدوى من دلتا الذي كان سائدا قبله، وما إذا كان يتسبب في حالة أقل خطورة من المرض.
وأسباب قدرة الفيروس على نشر العدوى أكثر من غيره متعددة مثل طول الفترة التي يبقى خلالها في الجو أو قدرته على الالتصاق بالخلايا أو مراوغة جهاز المناعة في جسم الإنسان، وفقا للدراسة الدنماركية.

Reuters
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