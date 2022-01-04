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رسميا.. تياغو سيلفا يمدد عقده مع تشيلسي

4
JANUARY
2022
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مدد قلب الدفاع البرازيلي تياغو سيلفا، عقده مع تشيلسي الإنجليزي حتى العام 2023، بحسب ما أعلن النادي اللندني، أمس الاثنين.
 
وقالت المديرة التنفيذية لتشيلسي، مارينا غرانوفسكايا في بيان، إن "خبرة، قيادة، وأداء تياغو سيلفا كانت وتبقى مهمة للغاية للفريق، لذلك نحن سعداء للغاية بتمديد عقده لعام إضافي".
 
وأضاف النادي، الذي يحتل المركز الثاني حاليا في الدوري الإنجليزي الممتاز، أن سيلفا "حافظ هذا الموسم على مستوى أداء استثنائي، جعله عنصرا أساسيا للمدرب توماس توخيل، وأحد محبوبي الجماهير".
 
ومن جانبه، قال سيلفا "لم أفكر أبدا في اللعب لمدة ثلاث سنوات في هذا النادي العظيم".
 
وكان سيلفا البالغ عمره 37 عاما، وصل كلاعب حر إلى تشيلسي في صيف 2020، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي الذي قضى معه ثماني سنوات، وحقق في موسمه الأول مع النادي الإنجليزي لقب دوري أبطال أوروبا في 2021.
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