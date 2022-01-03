طبيب إيطالي: متحور "أوميكرون" يهدد بمليوني إصابة وامتلاء المستشفيات

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حذر طبيب إيطالي من أن متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا يهدد بتسجيل مليوني إصابة وامتلاء المستشفيات بالمرضى.

وقال رئيس مؤسسة "جيمبي" العلمية نينو كارتابيللوتا، إن "متحور أوميكرون يسبب نموا هائلا للعدوى في البلاد، لا يتوافق مع الزيادة في حالات الاستشفاء"، وأن "بين 100 ألف شخص مصاب، يتم إدخال 1100 إلى المستشفى و120 في العناية المركزة، لكن على أي حال، نجازف بإغلاق المستشفيات لأننا قد نصل إلى مليوني حالة إيجابية".

وأوضح أن "المعطيات لا تشجع أبدا، لكن هناك أخبار جيدة أيضا، فلدينا عدد هائل من الحالات، لم نشهده من قبل، لدرجة أن كثيرين عرفوا متحور أوميكرون بأنه أكثر الفيروسات عدوى في التاريخ. الأرقام التي نراها تؤكد هذا الأمر بوضوح: لدينا حوالي 100 ألف حالة يوميا في المتوسط. لكن النبأ السار هو أن الزيادة في الحالات الإصابة لا تقابلها زيادة موازية في حالات الاستشفاء".

وأضاف: "الأمر يرجع إلى زيادة الجرعات التعزيزية المنشطة، كما نأمل أن يعزى الى انخفاض ضراوة متحوّر أوميكرون، هناك ازدحام أقل في المستشفيات، لكن التأثير قائم، ومع معدل النمو هذا فإننا نخاطر بالوصول إلى مليوني مصاب، وحتى لو كان معدل الاستشفاء 1٪ سيكون لدينا 20 ألف شخص في المستشفى".