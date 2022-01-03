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هذا موعد انتهاء المرحلة الصعبة من كورونا.. والفيروس باق!

3
JANUARY
2022
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في وقت ينتظر في العالم الانتهاء من وباء فيروس كورونا وتداعياته التي غيرّت وجه العالم خلال العاميين الماضيين، كشفت منظمة الصحة العالمية أن المرحلة الصعبة من الوباء يمكن أن تنتهي العام الحالي، إلا أن الفيروس باق لكن في أنماط مختلفة.
 
فقد أكد دكتور مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بالمنظمة أن المرحلة الحادة من وباء كورونا، فيما يتعلق بمأساة الوفيات وتلقي العلاج في المستشفيات، يمكن أن تنتهي في عام 2022.
 
الفيروس لن يختفي
وأضاف دكتور رايان، في مقطع فيديو بثته حسابات رسمية لمنظمة الصحة، أنه من غير المرجح أن يختفي فيروس كورونا، وإنما من المحتمل أن يستقر في نمط انتقالي منخفض المستوى، مشيراً إلى إمكانية تفشي المرض من حين لآخر بين الأشخاص غير الملقحين.
 
إلى ذلك، أعرب المسؤول عن أمله في أن تشهد المرحلة القادمة نهاية الجائحة، مشيرا إلى أنه سيكون هناك طريق وعر في سبيل تحقيق ذلك.
 
وأكد أن توخي الحذر هو أهم إجراء في الفترة الحالية وذلك على أساس ما تم الوصول إليه من بيانات مبدئية مبكرة حول متغير أوميكرون.
 
 
كما، أوضح دكتور رايان أن البيانات لا تحسم بشكل نهائي ما إذا كان متغير أوميكرون أقل حدة أو أنه أكثر قابلية للانتشار ونقل العدوى بالفعل.
 
وقال إنه يجب التحلي بالصبر لاتخاذ القرارات بناء على نتائج نهائية والتأكد مما إذا كانت اللقاحات تكفل حماية من المتغير أم لا.
 
التريث في المرحلة الحالية
واختتم تصريحاته قائلًا: "أعتقد أنه سيكون من المستحسن في هذه المرحلة ألا نشهد تحولات في الحد من تدابير مكافحة والوقاية من كوفيد-19 وفقا لنتائج دراسات مبدئية أو أولية".
 
وأكد أنه يجب التريث في الوقت الحالي وانتظار نتائج نهائية مؤكدة وموثوقة قبل الشروع في تقليل الإجراءات الاحترازية وما يصاحبها من تدابير لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا ومتغيراته على نطاقات أوسع.
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