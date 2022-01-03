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مرض غامض يعاود الانتشار بكندا.. ماذا في التفاصيل؟

3
JANUARY
2022
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حذرت السلطات الصحية في كندا من تنامي إصابات الشباب بمرض عصبي غامض، يسبب تدهورا معرفيا سريعا لدى المصابين به.

وفي حديث لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية، قال موظف في هيئة "فيتاليتي هيلث" الصحية بمقاطعة نيو برونزويك، إن الحالات المشتبه بإصابتها بالمرض الغامض تتزايد، كما يطوّر الشباب الذين ليس لديهم أمراض ظاهرة سابقة، عددا من الأعراض مثل الأرق والهلوسة وصعوبة التفكير ومحدودية الحركة.


وظل العدد الرسمي للحالات المرتبطة بالمرض الغامض قيد التحقيق عند 48 حالة، منذ الإعلان عنه لأول مرة في أوائل ربيع عام 2021.


لكن مصادر متعددة تقول إن العدد يمكن أن يصل الآن إلى 150 شخصا، مع وجود عدد من الحالات التي لا تزال بحاجة إلى مزيد من التقييم، والتي ظهرت لدى شباب.


ومن بين هذه الحالات التي تعرضت للإصابة بالمرض مؤخرا زوجان، حيث لحقت الإصابة أولا بالزوج الذي ظهرت عليه أعراض الخرف، قبل أن تلحق به زوجته التي كانت تقدم له الرعاية، وتصاب بأعراض مثل صعوبة النوم، وهزال العضلات والخرف والهلوسة.


وفي حالة أخرى، فقدت أم شابة ما يقرب من 25 كيلوغراما من وزنها، وعانت بالأرق وبدأت بالهلوسة، وأظهر تصوير دماغها علامات متقدمة على الضمور.

وكانت مقاطعة نيو برونزويك قد أصدرت تقريرا في تشرين الاول الماضي أشار إلى عدم وجود دليل على سبب هذا المرض العصبي، سواء كان مرتبطا بالتغذية أو السلوك أو عوامل بيئية أخرى.

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