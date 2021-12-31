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الفياغرا لها مفعول سحري في علاج "المرض الخطير"

31
DECEMBER
2021
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تعرف "الفياغرا" بأنها عقارات تستخدم في علاج الضعف الجنسي، لكن دراسة جديدة زعمت أنه يمكن استخدامها في علاج السرطان.
 
وحسب ما نقل موقع "نيوز 18" الهندي، فإن بحثا جديدا، نشر في مجلة "eCancermedicalscience"، وجد أن الفياغرا قادرة على علاج نوع نادر من السرطان. 
 
وأوضح المصدر أن الدراسة أجريت بدعم من "صندوق مكافحة السرطان البلجيكي" ومنظمة "Global Cure" الأميركية.
 
ووفقا للبحث، فقد حدد العلماء القدرة على تطوير دواء جديد بالاعتماد على عنصر "PDE5" الموجود في الفياغرا.
 
وتعرف مثبطات PDE5 بأنها قادرة على أداء دور مهم في معالجة عدد من الأمراض، أبرزها السرطان وأمراض القلب.
 
هذا وشدد الخبراء على الحاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات في هذا الصدد، للتعرف أكثر على منافع الفياغرا.
 
وكانت دراسات سابقة توصلت إلى أن بعض الأدوية التي تعالج الضعف الجنسي، مثل الفياغرا، قد تزيد معدلات النجاة من سرطان القولون.
 
ويعتقد الخبراء أن هذا النوع من الأدوية يتمتع بالقدرة على تثبيط الأورام ومنع ضعف جهاز المناعة.
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