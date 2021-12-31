"يمكن سماعه قبل الشعور به".. أبرز أعراض كورونا أوميكرون

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كشفت دراسة جديدة أن تغير نبرة الصوت قد يكون أحد أعراض الإصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون.

وبحسب صحيفة "مترو" Metro البريطانية، فقد أشارت الدراسة التي أجراها باحثون في مستشفى "كينغز كوليدج" بلندن، إلى أن أهم ما يميز أوميكرون عن المتغيرات الأخرى للفيروس هو أنه "يمكن سماعه قبل الشعور به"، إذ إن أحد أهم الأعراض المحتملة للمتغير هو الصوت الأجش.

وأشار الفريق إلى أن الصوت الأجش ينتج غالباً عن احتقان الحلق الذي يعتبر أيضاً من أشهر أعراض متحور أوميكرون.

وقال البروفيسور تيم سبيكتور، الذي شارك في الدراسة، إنهم توصلوا إلى هذه النتيجة عن طريق تطبيق ZOE Covid الخاص بالهاتف الذكي والذي يقوم مرضى أوميكرون بتسجيل أعراضهم به.

وأضاف سبيكتور: "نأمل أن يعي الناس جيداً أن أعراض (أوميكرون) شبيهة بالبرد بشكل كبير جداً، ومن ثم فإذا اختبر أي شخص أياً من أعراض البرد ينبغي أن يجري اختبارا للكشف عن كورونا".

ووفقاً لتطبيق ZOE Covid، فإن أهم أعراض أوميكرون الأخرى هي سيلان الأنف والصداع وآلام الجسم والتعرق الليلي وآلام أسفل الظهر والتعب.

كما أبلغ عدد من المصابين به أيضاً عن عرض نادر وهو "الطفح الجلدي".

وأودى وباء كوفيد-19 بما لا يقل عن 5,421,160 شخصا في كل أنحاء العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية 2019 في الصين.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات حيث قضى 822,920 شخصا، تليها البرازيل والهند وروسيا.

وتقدر منظمة الصحة أن الحصيلة الفعلية قد تكون أعلى بمرتين إلى ثلاث.