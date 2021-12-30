7 دول أوروبية حظرت دخول الأتراك بسبب تفشي أوميكرون

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ذكرت نشرة تعليمات السفر التي أصدرتها هيئة الطيران المدني التركية أن سبع دول أوروبية منها هولندا وإيطاليا وإسبانيا منعت دخول الأتراك بسبب تفشي المتحور أوميكرون.



وبلغت الإصابات اليومية بفيروس كورونا في تركيا أعلى مستوياتها منذ نيسان هذا الأسبوع، إذ ارتفعت إلى قرابة 37 ألفًا، لكن العدد لا يزال أقل بكثير من الإصابات المسجلة في أجزاء من أوروبا.



وورد في النشرة التي جرى تحديثها في 28 كانون الأول أن هولندا وإيطاليا وإسبانيا ولوكسمبورغ وكرواتيا وأيسلندا وسويسرا لن تستقبل المسافرين القادمين من تركيا. وقالت النشرة إنه سيتعين على المسافرين الأتراك تقديم دليل على تلقيهم التطعيم المضاد لكوفيد-19 لدخول البرتغال والسويد.



كما حدثت الهيئة تعليمات السفر المتعلقة بإيران والعراق، قائلة إن المسافرين إلى البلدين قد يخضعون لحجر صحي مدته 14 يومًا لدى الوصول، في حين يتعين على غيرهم من المسافرين تقديم نتيجة فحص سلبية تثبت خلوهم من المرض.