الربو: عوارضه وطريقة علاجه (د. حنينا أبي نادر)

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ما يقارب الخمسة بالمئة من البشر مصابون بالربو، ومعظمهم أصيبوا بهذا المرض حول سن الأربعين.

ومرضى الربو يعانون من سرعة في التنفّس، والسُّعال، وضيْقٍ في القفص الصدري، وتَنَفُّسٍ يشوبه الصَّفيْر. التدخين والعطور والمواد التي تثير الحساسيَّة، هي من العوامل التي تزيد من حِدّة الربو.

وممّا يساهم في ظهور الرّبو، نذكر التمارين الرياضيّة والـReflux ، والإلتهاب الفيروسي والبدانة والضغط النّفسي. هؤلاء المرضى يعانون من صعوبة في التكلّم، ودقّات قلب سريعة، وتنَفُّس سريع، واضطّراب، وتنفّس يشوبُه الصفير، ويكون ذلك جَلياً خلال معاينة الطبيب.

ويُعْمَدُ إلى فحص نسبة الأوكسيجين عند المريض، علماً أنّه لا بُدَّ من أن تكون نسبته أكثر من95%. يُعالَج المريض بإعطائه ما ينقصه من الأوكسيجين وأيضاً تَنَشُّقِهِ لِـ Albuterol والـ Corticosteroïds وفي الحالات المتأزّمة، يُوضَعُ للمريض أنبوبٌ في حَلْقِهِ.

من الأهمية بمكان تحاشي ما قد يؤدي إلى نوبات الربو، بالإضافة إلى متابعة طبيّة متلازمة مع الأدوية التي وَصَفها الطبيب.