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طبيبة توضح فوائد الفستق وكم حبة يجب أن نتناول يوميا

29
DECEMBER
2021
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كشفت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة تاتيانا رازوموفسكايا أن الفستق مفيد للقلب والأوعية الدموية ولمنظومة المناعة وحرق الدهون؛ إلّا انه يحتوي على سعرات حرارية عالية، ولكن مع ذلك يجب ضمه إلى النظام الغذائي لأنه يساعد على تسريع عملية التمثيل الغذائي ويحسن عمل القلب والأوعية الدموية، وذلك حسبما نشرت وكالة أنباء "سبوتنك" الروسية، اليوم (الثلاثاء).

 

وحسب الوكالة، أوضحت الخبيرة الروسية أن أهم العناصر الرئيسية في الفستق هو فيتامين B7 (البيوتين) الذي يساعد على امتصاص البروتين وحرق الدهون؛ بمعنى أنه مفتاح عملية التمثيل الغذائي؛ حيث أن نقص البروتين في الجسم يسبب مشكلات في الجلد والشعر وتظهر علامات الاكتئاب المزاجي، كما يمكن أن يسبب ارتفاع مستوى الكوليسترول "الضار" في الدم.
وبينت رازوموفسكايا أن الفستق "يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم، ما يساعد على تعزيز الأوعية الدموية وتحسين عمل القلب... ولكي نحصل على أكبر فائدة من الفستق يجب تناول 15 حبة منه يوميا، والأطفال 7 حبات فقط"، حسب قولها.
وحذرت الخبيرة الروسية من أن الفستق مثله مثل بقية المكسرات يمكن أن يسبب الحساسية؛ وأن 100 غرام من الفستق تحتوي على 550-560 سعرة حرارية.

 

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