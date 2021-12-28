ما خطورة "أوميكرون" من دون أعراض؟

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كشف البروفيسور أليكسي أغرانوفسكي من قسم علم الفيروسات بكلية الأحياء بجامعة موسكو، عن خطورة المصابين بمتحور "أوميكرون" دون ظهورأعراض المرض، على المحيطين بهم.

ويشير البروفيسور في حديث لراديو "سبوتنيك" إلى أن أعراض الإصابة بمرض "كوفيد-19" قد لا تظهر لدى بعض المصابين بأي من سلالات الفيروس التاجي المستجد المدروسة. مثل "دلتا"، وعلى الأرجح ، فإن لمتحور "أوميكرون" خاصية مماثلة. فما خطورة ذلك؟

يقول البروفيسور، "إن متحور "أوميكرون" مسألة جديدة تماما، ولم تجمع عنه أي إحصيائيات كافية. ولكن يمكن أن نفترض، ألا تظهر أعراض الإصابة به كما حصل في نسخة ووهان والمتغيرات الأخرى، حيث لم تظهر عند بعض المصابين أي أعراض تشير إلى إصابتهم بمرض "كوفيد-19"، مع أن الفيروس كان يتكاثر في أجسامهم".

ويضيف، وعلى الرغم من أن المصاب لا يشعر بأي أعراض للمرض ويشعر بصحة جيدة، إلا أن الاختلاط به يشكل خطورة على المحيطين، حيث قد يؤدي الاختلاط بمثل هؤلاء الأشخاص، إلى الإصابة بالشكل الحاد من "كوفيد-19".ويقول، "إن الجانب السلبي لعدم ظهور أعراض للإصابة بمتحور "أوميكرون"، هي أن المصاب لا يعرف أنه حامل للفيروس التاجي المستجد، وهذا يزيد من احتمال انتقال العدوى إلى الآخرين".

ويضيف، يمكن الحد من خطر انتقال المرض من شخص لم تظهر لديه أعراض المرض إلى الآخرين بمساعدة التطعيم ومراعاة للإجراءات الصحية التي يوصي بها الأطباء دائما.