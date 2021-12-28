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3 أنواع من الفواكه.. تناولها بصفة يومية لتحسين الهضم

28
DECEMBER
2021
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لا شك أن الفواكه تعتبر جزءا أساسيا من نمط الحياة الصحي، فهي غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن والألياف التي يمكن أن تساعدك على الحفاظ على لياقتك وقوتك وحيويتك، إلى جانب الحفاظ على عملية الهضم.
 
وعلى ذمة أخصائية التغذية الشهيرة في الهند، روجوتا ديويكار، يجب أن نحصل جميعًا على فاكهة موسمية واحدة على الأقل في اليوم كوجبة خفيفة، أو بين الوجبات، وليس كحلوى بعد الوجبة مثل الموز والبرتقال والتوت والأناناس والأفوكادو، فكلها ثمار يجب أن تكون جزءًا من نظامك الغذائي بانتظام، بحسب ما نقل عنها موقع" doctor-ndtv". ومن هذه الفواكه، 3 أنواع هامة جداً بالنسبة لتعزيز عملية الهضم، لذا تنصح خبيرة التغذية بإضافتها لنظامك الغذائي بصفة يومية، وهي:
 
*التوت
يمكن أن تتناول العنب البري والتوت الأسود وحتى الفراولة يوميًا، طالما أنها طازجة وغير مجمدة، حيث يعتبر التوت مثاليًا لزيادة تناولك لمضادات الأكسدة ويمكن أن يساعد في إبطاء الشيخوخة.
 
*البرتقال
يعتبر البرتقال من أفضل مصادر فيتامين "C"، هذه المغذيات ضرورية للحصول على وظيفة مناعية قوية، وتقول خبيرة التغذية إن فيتامين C هو أحد مضادات الأكسدة القوية للغاية ويمكنه منع الحالات التنكسية والشيخوخة".
 
 
*الأفوكادو
الأفوكادو غنية بالبوتاسيوم، وهو عنصر غذائي يمكن أن يكون مفيدًا لمرضى ارتفاع ضغط الدم. علاوة على ذلك، تحتوي الأفوكادو على الكثير من الدهون الأحادية غير المشبعة الصحية التي يمكن أن تساعد في تنظيم الكولسترول والدهون الثلاثية.
 
وبصرف النظر عن هذه الفاكهة، يمكنك الحصول على الموز أو التفاح أو العنب أو أي فواكه أخرى متوفرة محليًا ومتوفرة بسهولة في السوق، فأي منها سيزودك بالعديد من العناصر الغذائية التي يمكن أن تحافظ على لياقتك وصحتك وتجعل حياتك خالية من الأمراض. ويمكن أيضًا تضمينها في نظامك الغذائي لفقدان الوزن.
 
ولجني الفوائد من تناول الفاكهة، تأكد من تناول الفاكهة الكاملة، فتناول عصير الفاكهة أمر جيد من حين لآخر، لكن عصر الفاكهة لا يسلبهم الألياف فحسب، بل يزيد أيضًا من تناول السكريات.
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