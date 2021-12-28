living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الملقحون وعدوى "أوميكرون".. خبراء الصحة ينصحون بخطوات ضرورية

28
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
عندما يقوم شخصٌ ما بأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا كورونا المستجد فإنه يقي نفسه من الأعراض الأشد لمرض "كوفيد 19"، وهذا لا يعني أن العدوى لا تنتقل إليه نهائيا، لا سيما إزاء متحور "أوميكرون" ذي القدرة الكبيرة على الانتشار، ولهذا السبب، يوصي خبراء الصحة بعدة خطوات، عند وجود شك في الإصابة.
 
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن أغلب الملقحين الذين يصابون بفيروس كورونا المستجد تظهر عليهم أعراض تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة.
 
وتشمل هذه الأعراض التهابا في الحلق وألما في العضلات، إلى جانب انخفاض لدرجة حرارة الجسم، وهي أعراض لا تشبه دائما ما يظهر على غير الملقحين.
 
وفي حال شعر الفرد المُلقح بأنه مريض، أو أنه تعرض لعدوى محتملة، فإن الخبراء يوصونه بالفحص في أقرب وقت، سواء في المختبر أو عن طريق أدوات الفحص السريعة في البيت.
 
ويقول العالم المختص في علم الميكروبات، ويسلي لونغ، إن الشخص الذي يشك في الإصابة عليه أن يجري الفحص، حتى وإن كان يعتقد أن الأمر يتعلق بمجرد حساسية وليس بإصابة كورونا، ومن الضروري أن تتم هذه الخطوة قبل الذهاب إلى العمل أو إلى الدراسة، تفاديا لإصابة الآخرين.
 
وعند ظهور النتيجة، فإن الطبيب هو الذي يحدد المطلوب، وفي حال كانت النتيجة صادرة عن جهاز في البيت، فإن المستشفى يطلب فحصا إضافيا من المختبر، في الغالب، لأجل التأكد.
 
خطوات ضرورية
 
ويحتاج الطبيب إلى معرفة جوانب من السجل الصحي للشخص المصاب حتى يقرر بشأن طريقة العلاج، أي ما إذا كان يحتاج إلى أن يرقد في مستشفى أم إنه يستطيع البقاء في البيت.
 
وفي حال كان الشخص المصاب بكورونا قد أخذ اللقاح بجرعتيه من ذي قبل، لكن لم تظهر عليه أي أعراض، فإن الخبراء يوصونه بأن يخضع نفسه لحجر صحي مدته عشرة أيام، بدءا من يوم إجراء الاختبار، وفقا لإرشادات المراكز الأميركية لمراقبة الأمراض والوقاية منها.
 
أما في حال ظهرت الأعراض على الشخص الملقح والمصاب، فإن توصيات المراكز الأميركية تحث على الحجر الصحي لمدة عشرة أيام، انطلاقا من اليوم الذي بدأ فيه ظهور أعراض "كوفيد 19".
 
وعند المكوث في البيت، يحتاج الشخص الملقح الذي أصيب بكورونا إلى مراعاة إجراءات وقائية، إذا كان يسكن مع آخرين، فيوصيه الخبراء بأن يبقى في غرفة بمفرده، ومن الأفضل أيضا أن يستخدم حماما خاصا، في حال كان ذلك متاحا.
 
وتقول الإرشادات الصحة إنه من الأفضل أن يرتدي الموجودون في البيت كمامات، لتفادي الإصابة، إذا كان بجانبهم شخص مصاب بكورونا، حتى وإن كان ممن أخذوا اللقاح، كما يجدر بهم أيضا أن يراعوا التباعد الاجتماعي.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout