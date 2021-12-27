living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ناقوس خطر.. حبوب فايزر ضد كورونا تهدد حياة البعض

27
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بعد أيام قليلة من سماح السلطات الصحية في الولايات المتحدة باستخدامها، حذر خبراء من أن حبوب فايزر الجديدة المضادة لفيروس كورونا قد تهدد حياة الناس في بعض الحالات.
 
وسمحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، الأربعاء الماضي، باستخدام أول عقار مضاد لكوفيد-19، وهو من إنتاج شركة فايزر، وسيتمكن الأميركيون من استخدامه في منازلهم لتجنب الآثار الأسوأ للفيروس.
 
هل تتشابه الأوبئة عبر العصور؟
 
العقار "باكسلوفيد" وسيلة أسرع وأرخص لعلاج حالات العدوى المبكرة بكوفيد-19، بالرغم من أن الإمدادات الأولية ستكون محدودة للغاية. وتتطلب كل العقارات التي سمح باستخدامها قبل ذلك لعلاج المرض، حقنا وريديا أو محاقن.
 
وقال غريغوري بولاند من مايو كلينيك: "الفعالية عالية والأعراض الجانبية منخفضة ويؤخذ عن طريق الفم. إنه يحقق كل الآمال. إننا ننظر لخفض بنسبة 90 بالمئة للنقل إلى مستشفيات والوفاة بين المجموعات الأكثر عرضة للخطر، وهذا مذهل".
 
تحذير
 
وقال موقع "إن بي سي نيوز" الأميركي إن الخبراء حذروا من أن العديد من الأشخاص الذين سيستخدمون حبوب فايزر سيحتاجون "مراقبة دقيقة" من قبل الأطباء والصيادلة، مبرزين أن الأدوية المضادة للفيروسات قد "لا تكون آمنة للجميع".
 
وذكروا: "في حال جرى تناول هذه الحبوب مع أدوية أخرى، قد يؤدي الأمر إلى تفاعلات شديدة أو مهددة للحياة".
 
وأشاروا إلى أنه ينصح بعدم تناول عقار فايزر مع الستاتين ومضادات تخثر الدم وبعض مضادات الاكتئاب.
 
كما لا توصي إدارة الغذاء والدواء الأميركية باستخدام عقار باكسلوفيد للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى أو الكبد الحادة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout