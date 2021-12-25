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هل يجب تعديل نوع الكمامة مع تفشي "أوميكرون"؟

25
DECEMBER
2021
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مع استمرار انتشار المتحوّر الجديدة من فيروس كورونا "أوميكرون"، تحدث بعض الخبراء عن ضرورة إعادة النظر في خيارات وأنواع الكمامات المناسبة.
وفيما يخص ارتداء الكثير من الأشخاص للكمامات القماشية، قالت المحللة الطبية في موقع "سي إن إن" الأمريكي، الدكتورة لينا وين، طبيبة الطوارئ والأستاذة الزائرة للسياسة الصحية والإدارة في كلية معهد ميلكين بجامعة جورج واشنطن الأمريكية: "أقنعة القماش الواقية ليست أكثر من مجرد زينة للوجه، ولا يوجد مكان لها في ظل انتشار أوميكرون".


وأضافت: "نحتاج إلى ارتداء قناع واقي جراحي من 3 طبقات على الأقل، والذي يُعرف أيضاً باسم القناع الذي يمكن التخلص منه ويمكن العثور عليه في معظم الصيدليات وبعض متاجر البقالة والتجزئة".


وتابعت: "يمكن ارتداء الكمامة القماشية من فوق ذلك، ولكن لا تكتفي بارتداء هذا النوع بمفرده"


وشرحت "وين" أنه من الناحية المثالية، في الأماكن المزدحمة يجب ارتداء قناع "KN95" أو "N95"، إذ تمنع هذه الكمامات بشكل أفضل الجزيئات الدقيقة من الوصول إلى الأنف أو الفم، ويجب وضعها على الوجه بشكل صحيح، لضمان عملها بكفاءة.


وخلال الأشهر الأولى من الوباء، ثبط خبراء الصحة الناس من شراء أقنعة الـN95، لأن العاملين الطبيين كانوا يواجهون نقصاً في معدات الحماية الشخصية.


كما أن أحدث إرشادات للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بشأن اختيار أقنعة الوجه وارتداءها وتنظيفها وتخزينها بشكل صحيح، أوصت الأشخاص بتجنب أقنعة "N95" وبدلاً من ذلك شجعت الناس على اختيار أقنعة ذات طبقتين أو أكثر من القماش القابل للغسل والتنفس، والذي وصفته وين بأنه "خطأ كبير".


كما قالت إيرين بروماج، الأستاذة المساعدة في علم الأحياء بجامعة ماساتشوستس الأمريكية، إن هناك عاملاً آخر يقود التغيير في توصيات الكمامات، وهو فهم أفضل لـCovid-19 وكيفية انتشاره.


وأضافت بروماج: "استغرق الأمر وقتاً أطول حتى يدرك الناس طبيعة العدوى المنقولة بالهواء".


وأوضحت: "يمكن لأقنعة القماش تصفية القطرات الكبيرة، في حين أن الأقنعة الأكثر فاعلية، مثل N95s، يمكنها تصفية كل من القطرات الكبيرة والهباء الجوي الأصغر أو الجزيئات التي يحتمل أن تكون محملة بالفيروسات المحمولة جواً في حالة وجود أشخاص مصابين، في حين أن غطاء الوجه من القماش له أيضاً تسرب داخلي وخارجي بنسبة 75٪".


لذلك، يمكن لأقنعة "N95" المجهزة بشكل صحيح والمعتمدة من المعهد الوطني الأمريكي للسلامة والصحة المهنية تصفية ما يصل إلى 95٪ من الجزيئات في الهواء، وفقاً لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).


أما الجراح العام السابق في الولايات المتحدة الدكتور جيروم آدامز، علّق على الأمر قائلاً: "نحتاج إلى الترويج لأقنعة أفضل عالية الجودة في كل مكان، لأن القناع القماشي أحادي الطبقة لا يمكنه الصمود أمام أوميكرون".


وعن مواصفات الأقنعة الواقية المناسبة، فيجب أن يكون لها شكل كوب أو طية مسطحة أو شكل منقار البط، وشريطان يدوران حول الرأس، وجسر أنف سلكي قابل للتعديل، وفقاً لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

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