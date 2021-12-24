إلى اللبنانيين.. خبرٌ "هامٌّ" بِشأن لقاح "كورونا"

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أعلنت روسيا عن تسجيل لقاحها "سبوتنيك لايت" أحادي الجرعة ضد فيروس كورونا في لبنان.



وأكد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة على حساب لقاح "سبوتنيك 7" الرسمي في "تويتر" اليوم الجمعة اعتماد السلطات الصحية في لبنان اللقاح أحادي الجرعة الذي يمكن استخدامه كجرعة تعزيزية لتجديد التطعيم.

وأشارت التغريدة إلى أن عدداً متزايداً من الدول تشرع في استخدام "سبوتنيك لايت" الذي يعزز الاستجابة المستدامة للأجسام المضادة لمتحور "أوميكرون" من الفيروس التاجي والتي يسببها التطعيم بلقاح "سبوتنيك 7" (وهو أول لقاح ضد كورونا تم تطويره على مستوى العالم).



وارتفع بذلك عدد الدول الأجنبية التي اعتمدت "سبوتنيك لايت" في أراضيها إلى 24 دولة.



وكانت السلطات الصحية اللبنانية قد سجّلت في شباط 2021 لقاح "سبوتنيك 7" التي تم اعتماده حتى اليوم في 71 دولة يزيد إجمالي عدد سكانها عن أربعة مليارات نسمة.