living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

9 عادات يجب أن تتوقف عن فعلها في سن الأربعين

24
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
فترة الأربعينات قد تكون فترة مثيرة مليئة بالأحداث الحياتية، ولكن هناك أشياء معينة لا يمكننا فعلها في هذه الفترة، مثل تناول الطعام بدون اكتراث وإهمال ممارسة الرياضة.
 
وكشف خبراء صحة لموقع "إيت ذس نوت ذات" المختص بالصحة الغذائية، 9 نصائح تساعدك على البقاء بصحة جيدة في فترة الأربعينات.
 
تمارين العقل
 
قد يبدو العقل عضوا جامدا لا يتحرك، لكنه يستفيد كثيرا من التمارين الذهنية، التي تبقيك يقظا وتحافظ على صحة العقل، مثل تعلم أشياء جديدة، مثل تعلم لغة جديدة أو تعلم الطرق في مدينتك.
 
الجلسة السيئة
 
توقف عن الجلوس السيء، حيث يقول نيل أناند، أستاذ جراحة العظام ومدير إصابات العمود الفقري في لوس أنجلوس: "آلام الظهر، خاصة آلام أسفل الظهر، يمكن أن تكون ناجمة عن الجلسة السيئة في العمل وعضلات البطن الضعيفة".
 
الابتعاد عن التمارين الشاقة
 
الرياضة مهمة جدا في الأربعينيات، لكن هناك خطر إصابة حقيقي لمن يمارس تمارين جديدة عليه، بشكل مكثف، وقد تؤدي لإصابات جسدية، لذا يجب التأني في التمارين وتنفيذها بدقة، لا بكثافة.
 
التدخين
 
بالرغم من المعلومات المنتشرة حول مخاطر التدخين، لا يزال الملايين يمارسون هذه العادة السيئة.
 
التدخين لا يضر فقط برئتيك، لأن سموم التدخين تصل إلى الكلى والمثانة، ونظام الترشيح في الجسم، مما قد يصيب الاعضاء الأخرى بالفشل على المدى البعيد.
 
إهمال الضغط
 
ارتفاع ضغط الدم لا يضر قلبك فقط، بل له آثار خطيرة ودائمة على كليتيك أيضا. ويعد ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط من بين الأسباب الرئيسية للفشل الكلوي في الولايات المتحدة.
 
السمنة
 
وفقا للخبراء، السمنة هي من بين أكثر عوامل الخطر بالنسبة للمصابين بأنواع كثيرة بالسرطان، ولكن قد تفاجأ عندما تعلم أن الدراسات أظهرت أن مجرد زيادة الوزن، وليس بالضرورة السمنة الهائلة، يزيد من المخاطر أيضا، لذا يجب مراقبة الوزن واتباع نظام صحي في الأربعينيات.
 
مراقبة التستوستيرون
 
بالنسبة لمعظم الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 45 عاما، يعاني حوالي 4 من كل 10 من انخفاض التستوستيرون وهناك الكثير من الاهتمام الذي يتم توجيهه لمشكلات التستوستيرون اليوم. الأفضل هو التصرف بشكل استباقي وإجراء الفحوصات دائما.
 
سرطان البروستات
 
بعد سرطان الجلد، يعد سرطان البروستات ثاني أكثر أسباب السرطان شيوعا للرجال في الولايات المتحدة، لذا التشخيص المبكر يعتبر أمرا محوريا لتجنبه أو علاجه في الوقت المناسب.
 
السهر
 
قدرتك على السهر في العشرينيات لا يعني أنك يجب أن تفعل ذلك في الأربعينيات. النوم أمر بالغ الأهمية مع تقدمك في السن. أظهرت العديد من الدراسات المختلفة أن البالغين الذين ينامون بانتظام أقل من 7 ساعات في الليلة هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسمنة والسكري والاكتئاب.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout