"دراسة صادمة" لمتلقي لقاح سينوفاك بشأن أوميكرون

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قال باحثون من هونغ كونغ، في بيان، إن 3 جرعات من لقاح "كورونا فاك" المضاد لكورونا، الذي تصنعه شركة سينوفاك الصينية، لا تنتج مستويات من الأجسام المضادة الكافية لمكافحة متحور أوميكرون لفيروس كورونا.

وخلصت الدراسة إلى أن لقاح فايزر-بيونتك أكثر فاعلية، حيث أن جرعة ثالثة منه أُعطيت بعد جرعتين من نفس اللقاح أو من لقاح سينوفاك الصيني وفرت "مستويات وقائية" من الأجسام المضادة ضد أوميكرون.

وقالت شركة فايزر وشريكتها الألمانية بيونتك إن دورة من ثلاث جرعات من لقاحهما أظهرت قدرة على تحييد متحور أوميكرون في تجربة بالمختبر.

وأجرى أحدث دراسة باحثون من جامعة هونغ كونغ وجامعة هونغ كونغ الصينية بتمويل من صندوق البحوث الصحية والطبية وحكومة هونغ كونغ.

ولم يذكر البيان كم عدد العينات التي استُخدمت في التحليل. ولم ترد شركة سينوفاك فورا على طلب للتعليق.