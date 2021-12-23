الصحة العالمية توصي بعدم تطعيم الأطفال على نطاق واسع ضد كورونا

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أوصت منظمة الصحة العالمية بعدم تطعيم الأطفال والمراهقين في الوقت الحاضر على نطاق واسع ضد فيروس كورونا.

الصحة العالمية توصي بعدم تطعيم الأطفال على نطاق واسع ضد كورونامنظمة الصحة العالمية تحذر من "وهم شائع"

وجاءت التوصية في بيان نشر على موقع المنظمة عقب اجتماع الفريق الاستشاري الاستراتيجي لخبرائها.

وأوضحت المنظمة أن "احتمال حدوث مسار حاد للمرض في هذه الفئات العمرية ضئيل"، مشيرة إلى أن "جميع البلدان لم تحقق حتى الآن تغطية عالية للتطعيم بين الفئات المعرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا".

من جهته، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في وقت سابق، إن "عام 2022 يجب أن يكون العام الأخير لوباء كورونا".