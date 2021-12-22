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تشافي يكشف هوية "الخصم العظيم" لبرشلونة في الدوري الإسباني

22
DECEMBER
2021
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اعتبر الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة لكرة القدم، أن فريق إشبيلية "خصم عظيم" للفريق الكتالوني، ويجب أن يكون نموذجا يحتذى.
 
ويستعد برشلونة لمواجهة إشبيلية، غدا الثلاثاء، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، وذلك في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري الإسباني.
 
وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي عشية المباراة: "إشبيلية يقوم بعمل مذهل".
 
وأضاف: "يمكن النظر إلى بايرن ميونخ الذي يقدم أداء رائعا، لكن ما يعجبني في إشبيلية هو طريقة العمل ومدربه (جولين لوبتيغي) أحد أفضل المدربين، كما يملك مونشي المدير الرياضي".
 
وأشار إلى أن: "إشبيلية يجب أن يكون نموذجا لنا".
 
وفيما يتعلق بالمباراة، قال تشافي: "يجب أن تكون لدينا الشجاعة للفوز على أندية مثل إشبيلية، لعبنا بشجاعة أمام بايرن لكن خسرنا 0-3 بسبب التفاصيل الصغيرة".
 
وأتم: "لن نغير ذلك ففي هويتنا يجب أن نلعب بشراسة، لكن إشبيلية يملك هذا أيضا، ستكون مباراة مذهلة".
 
ويحتل برشلونة المركز السابع متأخرا بفارق 16 نقطة عن ريال مدريد، ورغم ذلك يرى لوبتيغي مدرب إشبيلية التطور في أداء الفريق الكتالوني منذ تولي تشافي المسؤولية قبل شهر.
 
بينما يشغل إشبيلية المركز الثاني على سلم الترتيب برصيد 37 نقطة، بفارق 6 نقاط خلف ريال مدريد، غير أن الفريق الملكي لعب مباراة أكثر.
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