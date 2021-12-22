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جدل حول الحاجة إلى لقاح خاص بـ أوميكرون

22
DECEMBER
2021
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يبدو أن هناك جدلاً محتدماً بين الأوساط الطبية والصيدلانية حول وجود حاجة للقاح خاص مضاد لمتحور «أوميكرون». فقد ذكرت مديرة وكالة الأدوية الأوروبية إيمير كوك أمس، أنه لا توجد إجابة «حتى الآن» حول ما إذا كانت المتحور الجديد يتطلب لقاحاً خاصاً. وأضافت: «نحتاج إلى مزيد من البيانات حول تأثير المتحور على فاعلية اللقاحات المعتمدة، وجمع مزيد من الأدلة»، حول كيفية استجابة اللقاحات الحالية.
إلا أن المدير التنفيذي لشركة «موديرنا» الأميركية لتصنيع اللقاحات ستيفن بانسل، قال في مقابلة صحافية إن الشركة لا تتوقع مشاكل في تطوير جرعة معززة من اللقاح ضد «أوميكرون»، ويمكنها بدء العمل خلال أسابيع. وتأمل «موديرنا» أن تطلق مع بداية العام الجديد التجارب السريرية على اللقاح المضاد لـ«أوميكرون»، لكنها تركز الآن على جرعات معززة من لقاحها الجديد (إم.آر.إن.إيه - 1237). وقال بانسل: «يحتاج اللقاح فقط إلى تعديلات طفيفة».
في الأثناء، بدأت السعودية، تطعيم الفئة العمرية من (5 إلى 11) عاماً بلقاح ضد «كورونا»، على أن تكون الأولوية لمن يعانون حالات تجعلهم أكثر عرضة لمضاعفات الفيروس. ونشرت وزارة الصحة، أمس، صورة لأول طفل في المملكة تلقى الجرعة الأولى من اللقاح في مركز الظهران بالمنطقة الشرقية. ودعت أولياء الأمور لتقديم طلب الحصول على اللقاح عبر تطبيق «صحتي».

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