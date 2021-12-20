هل يأتي الفرج من القرش؟.. جهاز مناعته قتل كورونا وأبناءه

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مع دخوله العام الثاني، لا يكف فيروس كورونا المستجد عن مفاجأة العلماء بنتائج جديدة تنكشف بين الحين والآخر، فقد أكدت دراسة علمية حديثة فاعلية بروتينات موجودة في الجهاز المناعي لأسماك القرش في القضاء على الوباء وكل متحوراته حتى الآن.

في التفاصيل، أفاد باحثون في جامعة ويسكونسن ماديسون الأميركية، بأن البروتينات المعروفة باسم "VNARs"، تمثل عُشر حجم الأجسام المضادة البشرية، ما يجعلها صغيرة بما يكفي للوصول إلى الزوايا والشقوق التي لا تستطيع الأجسام المضادة البشرية الوصول إليها.

وأضافوا أنهم أثناء اختبار تأثيرها على الفيروس، حددوا 3 أجزاء من هذه البروتينات من بين مليارات، تمكنت من وقف الوباء بشكل نهائي من إصابة الخلايا البشرية.

منيعة لمحاربة كورونا ومتحوراته

كما كشفوا أن هذه الأجزاء الثلاثة لديها قدرة على الارتباط بقوة بشقوق صغيرة في بروتين سبايك، الموجود على سطح الفيروس، حيث تصل إلى مكان ارتباط الفيروس بالخلايا البشرية ويبدو أنها تمنع عملية الارتباط هذه من الحدوث، وفقاً لما نقله تقرير لصحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

كذلك أكدوا أن هذه البروتينات لديها نفس الفاعلية في محاربة فيروسات كورونا الأخرى أيضاً، ومتغيرات الفيروس الجديدة المقلقة وحتى تلك التي لم تطل الناس إلى اليوم.

لن يكون متاحاً

إلا أنهم أكدوا أن العلاج باستخدام هذه البروتينات لن يكون متاحاً في هذه الفترة، بل سيتاح عند موجات تفشي الفيروس المستقبلية.

كذلك لفت الفريق إلى أنه يدرس أيضاً قدرة بروتينات أسماك القرش في المساعدة على علاج وتشخيص السرطانات.

يشار إلى أن العالم الأميركي البارز أنتوني فاوتشي، مستشار البيت الأبيض للأزمة الصحية، كان حذّر من أن المتحور أوميكرون من فيروس كورونا ينتشر في كل أنحاء العالم، معبرا عن قلقه حيال عدد الأميركيين الذين لم يتلقوا التطعيم حتى الآن.

وأضاف فاوتشي لشبكة "سي ان ان"، أن هذا الفيروس غير عادي، في إشارة إلى سرعة انتشار أوميكرون، مضيفا أن هذا المتحور سيصبح مهيمناً و"سنواجه أسابيع أو أشهرا صعبة مع دخولنا في عمق فصل الشتاء".

يذكر أن متحور أوميكرون من فيروس كورونا ينتشر سريعا حول العالم، ما تسبب في فرض قيود في كثير من البلدان، على غرار هولندا التي فرضت إغلاقا.