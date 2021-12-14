living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

زيادة الوزن في الشتاء.. أطعمة ومشروبات ينصح بتفاديها

14
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يشكو كثيرون من زيادة الوزن، خلال فصل الشتاء، عندما يدفعهم انخفاض الحرارة إلى تناول الطعام بكميات أكبر من المعتاد لمنح الجسم شعورا بالدفء، الأمر الذي يجعلهم يخسرون لياقتهم، لا سيما أن ممارسة الأنشطة البدنية في الخارج تصبح أمرا صعبا، بسبب الطقس.
 
 
وتثار التساؤلات في فصل الشتاء حول السبل الممكنة ليحافظ الإنسان على وزنه، دون أن يتأثر بالفصل الذي تصاحبه مشروبات وأطعمة خاصة، فما هو النظام الغذائي الأمثل للحفاظ على اللياقة البدنية في هذه الأشهر؟.
 
يقول استشاري السمنة والنحافة وخبير التغذية، هاني جبران، إن الشتاء يصاحبه نهم أكبر لتناول الطعام، وبعض الأشخاص يصابون بـ "الاكتئاب الموسمي" ويحاولون التغلب عليه من خلال الأكل، وهذا الأمر يزيد احتمال زيادة الوزن.
 
ويوصي جبران في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، بالحرص على ممارسة الرياضة خلال فصل الشتاء بشكل منتظم، لتجنب زيادة الوزن، إلى جانب اتباع نظام غذائي صحي غني بالمواد التي تسهم في تدفئة الجسم، دون أن تكون مرتفعة السعرات الحرارية.
 
وينصح الخبير أيضا بتقسيم الوجبات الأساسية إلى 6 في اليوم، أي وجبة كل ثلاث ساعات، فيما أشارت بعض الدراسات إلى أن متوسط زيادة الوزن في فصل الشتاء بالنسبة للكثيرين يتراوح بين ثلاثة وخمسة كيلوغرامات.
 
دفء "مكلف"
 
وعلى مستوى المشروبات، يقول خبير التغذية إن مشروبات يجري استهلاكها في الشتاء تتسبب في زيادة الوزن، مثل السحلب الذي يحتوي على النشاء والحليب والمكسرات، في حين يمكن استبداله بمشروبات أخرى به، مثل القرفة والزنجبيل، فهي مشروبات ساخنة تعطي شعورا بالدفء كما أنها قليلة السعرات الحرارية، إضافة إلى الليمون الساخن، أو "حمص الشام"، لكن باعتدال.
 
وحذّر جبران من الإكثار من الحساء الذي يحتوي على "الكريمة"، كما نبه إلى الإفراط في تناول حساء الدجاج واللحم، ناصحا بتناول العصائر الطبيعية ذات السعرات الحرارية الأقل.
 
ويشير خبير التغذية إلى أهمية تناول الفواكه الحمضية، خصوصا البرتقال، لأنها تمنح الجسم شعورا بالشبع، وينصح بأن يتم أكلها وليس تناولها كعصائر، وذلك من أجل الاستفادة من الألياف لأجل الشعور بالشبع.
 
كم ينصح أيضا بتناول أطعمة خالية الدسم، والابتعاد عن الخبز الأبيض، والاعتماد على الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، مع الإكثار بشكل أكبر من الخضروات التي تساعد على الشعور بالدفء، على أن تكون منخفضة السعرات.
 
ممارسات خاطئة
 
وعن الممارسات الخاطئة التي يتبعها البعض في الشتاء، مثل الإكثار من تناول السكريات، على غرار الحلويات الشرقية والغربية وغير ذلك من المأكولات والمشروبات التي تحتوي على نسب عالية من السكريات، لا سيما أنها تساعد على منح الجسم شعورا بالدفء، قال جبران: "تساعد السكريات على الشعور بالدفء مؤقتا، لكنها في الوقت نفسه تتسبب في زيادة الوزن بشكل كبير، لذا ينصح بالاعتماد على الفاكهة بشكل أكبر".
 
أخبار ذات صلة
الشوكولاتة الداكنة مفيدة لجسم الإنسان
دراسة: 10 غرامات من الشوكولاتة تجعل الإنسان أكثر سعادة
ويوصي استشاري السمنة والنحافة بأهمية الابتعاد عن مصادر الاكتئاب الموسمي في الشتاء، والحرص على التواجد مع الأهل والأصدقاء للشعور بدفء التجمعات، وحتى الخروج من المنزل والتعرض للشمس التي تمد الجسم بفيتامين"د".
 
أخبار ذات صلة
لا يجب إهمال الطعام في العمل.
7 قواعد ذهبية للأكل في العمل.. لا تتجاهلها
وكانت دراسة قد أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة "ألبيرت" الكندية قد ربطت بين قلة التعرض إلى الشمس في فصل الشتاء وزيادة الوزن، على اعتبار أن قلة التعرض إلى أشعة الشمس تتسبب في تخزين الجسم لمزيد من الدهون.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout