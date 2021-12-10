دراسة: 10 غرامات من الشوكولاتة تجعل الإنسان أكثر سعادة

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كشفت دراسة حديثة أن تناول 10 غرامات من الشوكولاتة الداكنة يوميا تجعل الإنسان أكثر سعادة، حسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال المصدر إن باحثين في كوريا الجنوبية وجدوا، في دراستهم، أن كمية صغيرة من الشوكولاتة الداكنة قادرة على تحسين المزاج بشكل ملحوظ.

وتوصلت الدراسة إلى أن البالغين الأصحاء الذين يتناولون يوميا 10 غرامات من الشوكولاتة الداكنة "كانوا أكثر سعادة"، مقارنة بالبالغين الأصحاء، الذين لا يتناولونها على الإطلاق.

وينصح خبراء التغذية والصحة بتناول الشوكولاتة الداكنة، لكنهم يحذرون في الوقت نفسه من الإكثار منها، لأنها قد تؤدي إلى زيادة الوزن.

وتحتوي الشوكولاتة الداكنة على نسبة مهمة من الكاكاو، الغنية بالألياف والحديد وعدد من المعادن المفيدة للجسم.

وأجرى الدراسة باحثون في قسم الغذاء والتغذية في كلية علم البيئة البشرية، التابعة لجامعة سيول الوطنية.

وذكروا: "على حد علمنا، هذه هي الدراسة الأولى التي تقدم دليلا على أن استهلاك الشوكولاتة الداكنة في الحياة اليومية يؤثر على الحالات الفسيولوجية والنفسية".