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للآباء والأمهات.. 4 أنواع غذائية ضرورية لأطفالكم في المدارس

7
DECEMBER
2021
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يحتاج الأطفال الذين هم في سن المدرسة إلى تناول أطعمة تنتمي إلى 4 مجموعات غذائية رئيسية، وفي المقابل، عليهم الابتعاد عن أطعمة أخرى خاصة تلك التي يكثر فيها السكر، نظرا للأضرار التي تلحقها بهم.
 
ويقول موقع (raisingchildren) المختص بتقديم معلومات ونصائح للآباء والأمهات عن العناية بالأطفال، إن هؤلاء يحتاجون إلى 4 مجموعات غذائية ضرورية لنموهم وتطورهم وتعلمهم، وهي على النحو التالي:
 
الخضار والفاكهة: تعطي هذه المنتجات النباتية الأطفال الطاقة والفيتامينات ومضادات الأكسدة. إنها تساعد أيضا في حماية الطفل من الأمراض في وقت لاحق من الحياة، مثل أمراض القلب وبعض أمراض السرطان، لذلك من المفضّل أن يشجع الآباء والأمهات أطفالهم على تناول الخضار والفاكهة سواء أكانت طازجة أو مطبوخة.
 
الحبوب: إن قائمة أطعمة الحبوب كبيرة، وتشمل الخبز والأرز الشوفان وغيرها، وتمنح الطفل الطاقة اللازمة للنمو والتطور والتعلم. والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة يساعد الطفل على الشعور بالشبع لفترة أطول.
 
النظام الغذائي الصحي للطفل الرياضي
 
منتجات الألبان: إن منتجات الألبان المنخفضة الدسم، كالحليب والزبادي والجبن مصادر جيدة للبروتين والكالسيوم. يفضّل أن يتناول الطفل هذه الأطعمة بصورة يومية، على سبيل المثال، كوب من الحليب أو علبة من الزبادي.
 
البروتين: تشمل قائمة الأطعمة الغنية بالبروتين اللحوم الخالية من الدهون والسمك والدجاج والبيض والفول والمكسرات. وتعود أهمية هذه الأطعمة لكونها تساعد الطفل على النمو وتبني عضلاته، كما أنها غنية بالفيتامينات والمعادن مثل الحديد.
 
ولدى كل واحدة من هذه المجموعات عناصر غذائية مختلفة، يحتاجها الطفل لينمو بشكل حديد، مما يعني ضرورة تنويع الطعام الذي يأخذه الطفل معه إلى المدرسة أو  الذي يتناوله في البيت.
 
ويُنصح الآباء في المقابل بالتقليل من الأطعمة المالحة والدهنية والسكرية والقليلة الأليفا والمشروبات التي تحتوي على الكافيين أو تلك الكثيرة السكر، مثل المشروبات المحلاة، لأنها يمكن أن تؤدي إلى السمنة وتسوس الأسنان، وتجعل الأطفال أقل جوعا للوجبات الصحية.
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