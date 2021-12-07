living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حالة تثير الفزع.. "أوميكرون" كسر كل التحصينات وأزعج العلماء

7
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أثارت حالة في هونغ كونغ أصيب فيها شخص بالمتحور الجديد "أوميكرون" حيرة العلماء، خاصة أنها حدثت بدون مخالطة قريبة وفي أكثر الأماكن تشديدا لإجراءات مكافحة الوباء.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الثلاثاء، أن الحادثة وقعت في أحد فنادق العزل في هونغ كونغ، في نوفمبر الماضي، ودرس الباحثون الحالة لدرجة أنهم نشروا دراسة عنها.

ومما يثير الحيرة أكثر في القصة أن الشخصين تلقيا جرعتين من لقاح فايزر، الذي يعد واحدا من أفضل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، المسبب لمرض "كوفيد-19".

وكان الشخص الأول قادما من جنوب إفريقيا والثاني جاء من كندا، وكانت نتيجة فحص "بي سي آر" الذي أجره الاثنان قبل صعودهما إلى الطائرة سلبية.

ويعتقد العلماء أن الشخص القادم من جنوب إفريقيا أصيب بعدوى "أوميكرون" قبل صعوده على متن الطائرة، ونقله للمسافر القادم من كندا في فندق الحجر.

وتثير هذه النتائج المخاوف بشأن كيفية انتقال المتحور "أوميكرون" وسط دلائل متزايدة عن أنه ينتقل في الجو ودون الحاجة إلى مخالطة وثيقة.

ونشر الباحثون في جامعة هونغ كونغ تفاصيل الدراسة التي بحثت في هذه الحالة قبل أيام، ونشرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تفاصيل الدراسة أيضا على موقعها.

وفي التفاصيل، ذكر العلماء أن المسافر الأول ورمزوا له بالحرف "أ" وصل إلى هونغ كونغ قادما من جنوب إفريقيا يوم 10 نوفمبر الماضي، وجرى وضعه في فندق للحجر تماشيا مع سياسة هونغ كونغ الخاصة بمكافحة الوباء، رغم أنه كان ملقحا ضد الوباء ويحمل شهادة فحص سلبية قبل 72 ساعة.

أما المسافر الثاني، فقد رمز لها بالحرب "بي" وكان وصل من كندا في نفس اليوم، وكحالة المسافر الأول كان كان ملقحا ضد الوباء ويحمل شهادة فحص سلبية قبل 72 ساعة.

ونقل الاثنان إلى نفس فندق الحجر الصحي، ووضعا في غرفتي متقابلتين.

وفي 13 نوفمبر، ثبتت إصابة المسافر "أ" بمرض "كوفيد-19"، دون أعراض مباشرة، ونقل بعدها إلى وحدة العزل في أحد المستشفيات،

وبعد 4 أيام أي في 17 نوفمبر ظهرت على المريض "ب" أعراض خفيفة للمرض، ونقل إلى المستشفى.

وأظهرت التسلسل الجيني أن المسافرين كانا يحملان فيروسات متطابقة جينيا، ومع مزيد من البحث تبين أن المسافر "أ" مصاب بالمتحور "أوميكرون".

وراجع الباحثون في الدراسة كاميرات المراقبة في الفندق، ليكتشفوا أن الاثنين لم يغادرا غرفتيهما إطلاقا، ولم يتم نقل أي شيء الغرفتين.

وكان المرات الوحيدة التي فتحت فيها الأبواب، عند تلقي وجبات الطعام، وكان يتم توزيعها على الغرفتين في نفس الوقت تقريبا

وخلصت الدراسة إلى أن الطريقة المحتملة لنقل الفيروس هي عبر الهواء في الممر الذي يفصل الغرفتين.

وخلصت الدراسة إلى انتقال "أميكرون" بين شخصين ملقحين عبر ممر الفندق يسلط الضوء على المخاوف بشأن قابلية المتحور على التفشي حتى بين الملقحين.

 

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout