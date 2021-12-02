تأثير الفيروس التاجي المستجد في القلب

A + A -

أعلن الدكتور سيرغي بويتسوف، أخصائي أمراض القلب، عضو أكاديمية العلوم الروسية، أن "كوفيد-19" يزيد من خطر تفاقم أمراض القلب والأوعية الدموية.

ويشير الأكاديمي، إلى أنه بعد تعافي الشخص من "كوفيد-19" يزداد تفاقم مسار أمراض القلب والأوعية الدموية، لذلك ينصح هؤلاء المرضى بالخضوع إلى فحص سريري شامل، وعند الضرورة تغيير الدواء المستخدم في العلاج.

ويقول، "اتضح من متابعة حالة المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة في القلب والأوعية الدموية، أنه بعد "كوفيد-19" يزداد خطر تدهور وظائف القلب، أو تفاقم مسار أمراض القلب والأوعية الدموية".

ويشير، إلى أنه غالبا ما يحتاج هؤلاء المرضى إلى تغيير الأدوية المستخدمة في العلاج بعد استشارة أخصائي القلب والطبيب المعالج.

ويضيف موضحا، ينصح المرضى الذين تعافوا من "كوفيد-19" بالخضوع إلى فحص طبي شامل، والبقاء تحت متابعة طبية للمرض الأساسي من أجل تصحيح العلاج المستخدم في الوقت المناسب.

ووفقا له، إن أكثر الوسائل فعالية للوقاية من "كوفيد-19" لجميع فئات المرضى بمن فيهم مرضى القلب والأوعية الدموية، هي التطعيم ضد "كوفيد-19" وارتداء الكمامات ومراعاة المسافة الاجتماعية وقواعد النظافة الشخصية.