يحدث "فارقا كبيرا".. بريطانيا تعتمد علاجا جديدا ضد كورونا

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وافقت السلطات الصحية في بريطانيا، يوم الأربعاء، على استخدام علاج بالأجسام المضادة ضد مرض "كوفيد-19"، وسط آمال بأن يساعد على تطويق الوباء في البلاد.

وبحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن العقار الذي يحمل اسم "Xevudy" يعتمد على أجسام مضادة أحادية النسيلة من أجل تقليل مضاعفات العدوى.

وحصل الدواء على الضوء الأخضر من الوكالة البريطانية لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، حتى يجري استخدامه من قبل أشخاص يُحتمل أن يعانوا أعراضا شديدة بسبب عدوى "كوفيد-19".

وجرى تطوير الدواء من قبل شركة "غلاكسو سميث كلاين" بتعاون مع "فير بيوتيكنولوجي"، فيما تشير بيانات صحية إلى أنه يستطيع خفض خطر دخول المستشفى والوفاة وسط مصابي كورونا بشكل ملحوظ.

وكانت الشركة قد قالت في بيان، "خلال التجارب السريرية، ظهر أن جرعة من واحدة من الجسم المضاد أحادي النسيلة، يعمل على خفض احتمالي دخول المستشفى والوفاة بـ79 في المئة، وسط البالغين الأكثر عرضة للخطر، ممن أصيبوا بفيروس "كوفيد-19" وظهرت عليهم أعراض".

ويؤدي هذا الدواء مفعوله من خلال التوجه إلى جزء من الفيروس يسمى "البروتين الشوكي" أو "بروتين سبايك"، ثم يمنع العدوى من الدخول إلى الخلايا البشرية.

وعندما يقول العلاج بهذا الدور في جسم الإنسان، فإنه يساعد على صد العدوى، فيصبح الفيروس غير قادر على التكاثر.

وجرى السماح باستخدام هذا الدواء، على نحو مشروط، إذ يقدم فقط لمن لديه "عامل خطر" واحد على الأقل من العوامل التي تجعل الشخص معرضا بشدة لتفاقم الوضع الصحي من جراء الإصابة، مثل العمر والسمنة وأمراض القلب والسكري.

وقالت المديرة التنفيذية في الوكالة البريطانية لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، جون راين، "يسرني أن أقول إن لدينا الآن دواء آخر آمنا وفعالا في علاج مرض كوفيد 19".

وأكدت المسؤولة البريطانية، أن الدواء أظهر نجاعته في حماية الأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات مرض "كوفيد-19"، واصفة هذا الإعلان بالخطوة البارزة في الحرب ضد الوباء.