ما الذي نعرفه حتى الآن عن أوميكرون؟ (د. حنينا أبي نادر)

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هو متحور مقلق جديد لــCovid-19 تم تحديده للمرة الأولى في 26 تشرين الثاني في جنوب أفريقيا. وثمة مخاوف من احتمال زيادة خطر الإصابة. يبدو أن لديه العديد من التحورات التي يمكن أن تؤثر على مدى سهولة انتشار أو شدة المرض إلى جانب فعالية اللقاح.

ليس واضحًا حتى الآن ما إذا كان يسبب مرض أكثر شدة بين عامة السكان على الرغم من أن معظم الحالات كانت بين الطلاب الذين يعانون من أعراض خفيفة. لا تزال الكورتيكوستيرويدات مستخدمة في حالة المرض الشديد. ولا يزال اللقاح يعتبر أفضل حماية.

يمكن لإختبار PCR الموجود حاليًا أن يكشف عن أوميكرون والإلتزام بقواعد التباعد الإجتماعي بحدود متر (1) واحد لا يزال قائمًا بانتظار النتائج. تم اكتشاف حالات من هذا المتحور في أوروبا (البرتغال، هولندا، والمملكة المتحدة مؤخرًا). نصحت مراكز مراقبة المرض والوقاية بعدم السفر إلى العديد من البلدان الأفريقية. هل أوميكرون هو الوجه الجديد للدلتا المطلوب للتكاثر بعد موجة الصيف؟