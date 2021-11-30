منظمة الصحة العالمية تحث الدول على اتخاذ إجراءات "متعقلة" بمواجهة أوميكرون

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عبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم، عن قلقه من أن بعض الدول تتخذ إجراءات واسعة النطاق للتصدي لانتشار سلالة أوميكرون "ليست قائمة على دليل أو فعالة بحد ذاتها" وتعاقب دول الجنوب الأفريقي التي سارعت بالإبلاغ عن رصد السلالة.



وحث أدهانوم في كلمة إلى الدول أعضاء المنظمة وعددها 194 على اتخاذ "إجراءات متعقلة ومتناسبة للحد من الخطر" عملا باللوائح الصحية الدولية للمنظمة لعام 2005.



وقال تيدروس في تصريحات نشرها موقع المنظمة على الإنترنت: "ما زالت أمامنا أسئلة أكثر من الأجوبة عن تأثير أوميكرون من حيث ما يتعلق بالعدوى، وشدة المرض، وفاعلية الفحوص والعلاجات واللقاحات".