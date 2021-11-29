"عواقب وخيمة".. منظمة الصحة العالمية تحذر من خطر "أوميكرون"

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قالت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، إن متحور كورونا الجديد "أوميكرون" من المرجح أن ينتشر على مستوى العالم، مما يشكل خطرا عالميا "مرتفعا للغاية".

وحذرت المنظمة في توصية فنية، من أن يكون لزيادة حالات كورونا "عواقب وخيمة في بعض المناطق".

وحثت المنظمة الدول الأعضاء بها وعددها 194، على الإسراع بتطعيم الفئات ذات الأولوية ضد كورونا، و"التأكد من وضع خطط لتخفيف الأزمات" للحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية.

وقالت المنظمة: "أوميكرون به عدد لم يسبق له مثيل من زيادة التحورات، وبعضها يثير القلق بالنسبة للأثر المحتمل على مسار الجائحة".

وأضافت: "تقييم مجمل الخطر العالمي المتعلق بأوميكرون مرتفع للغاية".

وتابعت المنظمة أن هناك حاجة لمزيد من الأبحاث للوصول إلى فهم أفضل لاحتمال تغلب "أوميكرون" على اللقاحات والمناعة المكتسبة بعد الإصابة، موضحة أنه "من المتوقع الحصول على المزيد من البيانات خلال الأسابيع المقبلة".

وقالت: "من المتوقع إصابة الأشخاص المطعمين بلقاحات كورونا بالمتحور الجديد، وإن كان بنسبة محدودة".