طبيب مناعة روسي يتحدث عن ميزات اللقاح الأنفي

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قام الاختصاصي في علم المناعة ،والمتخصص في حالات العدوى الخطيرة د. فلاديسلاف جيمتشوغوف، بتقييم اللقاح الأنفي ضد فيروس كورونا، الذي شارك في اختباره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال الأخصائي في مقابلة مع إذاعة "كومسومولسكايا برافدا": هناك أشكال مختلفة لاستخدام اللقاح ضد الفيروس التاجي، ومن بينها الحقن، المسحوق، المرهم الطبي، الأقراص، المخاليط وما إلى ذلك".

وشدد الأخصائي على أهمية اختيار شكل يحمل أقل قدر من المخاطر والإصابات. ومن وجهة النظر هذه يعتبر الرذاذ الهوائي وسيلة أكثر أمانا. وأكد جيمتشوغوف أيضا أن تسمية هذا اللقاح بالرذاذ ليست صحيحة لأنه يدخل جزء من مادته الرئتين عند استشناقه. وأوضح أن الحديث يدور حول اللقاح الهوائي.

وقال:" المقصود بالأمر هو خلق مناعة موضعية في الشعب الهوائية والرئتين. وهذا المكان رقيق "جدا في جسم الإنسان، وهناك حاجة دائمة إلى جودة عالية جدا للقاح نفسه".

يذكر أن شهر أكتوبر الماضي شهد الكشف عن شكل أنفي من لقاح Sputnik V في روسيا. ومن المقرر تسجيل هذا اللقاح والبدء في إنتاجه بكميات كبيرة في غضون ستة أو ثمانية أشهر.

فيما كان، ألكسندر غينتسبورغ، رئيس مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية، قد أعلن في وقت سابق أن اللقاح الأنفي سيتم إعطاؤه مرتين، ولكنه لم يستبعد استخدام اللقاح لمرة واحدة.

وتجدر الإشارة إلى أنه يتم تطوير اللقاحين للأنف على أساس لقاح Sputnik V الروسي.