انخفاض عدد المدخنين عالميًا

A + A -

أعلنت منظمة الصحة العالمية، في تقرير حديث لها، انخفاض عدد المدخنين على مستوى العالم.

جاء ذلك في تقرير للصحة العالمية عن تناول معدلات انتشار تعاطي التبغ في الفترة ما بين الأعوام 2000-2025، وهو الإصدار الرابع في هذا الصدد.

وأظهر تقرير الصحة العالمية أن عدد المدخنين في العام الحالي 2021 بلغ 1.30 مليار على الصعيد العالمي، بعد أن كان عددهم 1.32 مليار في عام 2015.

وتوقع معدو التقرير استمرار انخفاض أعداد المدخنين ليصبح 1.27 مليار بحلول عام 2025، حيث تسير نحو 60 دولة في الفترة الحالية نحو هدف خفض تدخين التبغ بنسبة 30% بين عامي 2010 و2025.

وأشادت المنظمة العالمية في تقريرها بسياسات مكافحة التبغ الفعّالة والتي أنقذت ملايين الأرواح في إطار اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ والتدابير الستة للحد من استهلاك التبغ.

وتتخذ العديد من الدول إجراءات للحد من انتشار التدخين، فقد أصدرت الحكومة المصرية، يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني، توجيهاتها إلى جميع الوزراء والمحافظين والجهات المعنية بشأن تطبيق قانون منع التدخين في المنشآت العامة.

وجاء في نص القرار أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وجّه بسرعة اتخاذ اللازم من أجل تفعيل آليات تطبيق قانون الوقاية من أضرار التدخين ولائحته التنفيذية.