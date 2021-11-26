مفاجأة صادمة.. متحور جديد لكورونا يظهر بجنوب إفريقيا

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في وقت تشغل فيه متحورات الفيروس المستجد العالم أجمع، فجر علماء مفاجأة صادمة.

فقد أعلنوا الخميس اكتشاف متحورة جديدة من كوفيد-19 في جنوب إفريقيا، البلد الإفريقي الأكثر تضرراً من الوباء والذي يشهد زيادة جديدة في عدد الإصابات، وفق فرانس برس.

وقال عالم الفيروسات توليو دي أوليفيرا في مؤتمر صحافي: "للأسف، اكتشفنا متحورة جديدة مثيرة للقلق في جنوب إفريقيا".

عدد "مرتفع جداً"

يشار إلى أنه بحسب علماء جنوب إفريقيا الذين اكتشفوا سابقاً متحورة بيتا، فإن متحورة "بي.1.1.529" لديها عدد "مرتفع جداً" من التحورات. وفي هذه المرحلة، لا يعرف العلماء مدى فعالية اللقاحات المضادة لكوفيد-19 في محاربة هذه المتحورة الجديدة من الفيروس.

إلى ذلك من المحتمل أن ظهور هذه المتحورة الجديدة تسبب بالارتفاع التصاعدي" في عدد الإصابات بكوفيد-19 في الأسابيع الأخيرة، بحسب وزير الصحة جو فاهلا الحاضر في المؤتمر الصحافي الذي عقده العلماء.

الأكثر تضرراً

وسّجلت إصابات أخرى بهذه المتحورة في بوتسوانا المجاورة وهونغ كونغ لدى شخص عاد من رحلة في جنوب إفريقيا.

يذكر أن جنوب إفريقيا التي تخشى ظهور موجة جديدة من الوباء بحلول نهاية العام، تعدّ الأكثر تضرراً في القارة كوفيد-19 مع تسجيلها أكثر من 2,9 مليون إصابة و89,600 وفاة.

ويُهيمن حالياً تفشي متحورة دلتا شديدة العدوى على العالم بعدما اكتُشفت للمرة الأولى في الهند.