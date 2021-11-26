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ما كمية الماء التي يجب شربها في الشتاء؟

26
NOVEMBER
2021
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أعلن الدكتور ميخائيل غينسبورغ، خبير التغذية الروسي، أنه في فصل الشتاء يجب شرب كمية أقل من الماء مقارنة بفصل الصيف.
 
ويكشف الخبير في حديث لراديو "سبوتنيك"، كمية السوائل التي يحتاجها الجسم في الطقس البارد، وما هي المشروبات التي لا ينصح بتناولها لإرواء العطش.
 
ويضيف، يحتاج الجسم في موسم البرد، حيث تنخفض عملية التعرق، إلى كمية أقل من السوائل. ولكن لا ينصح بتغيير النظام المعتاد لشرب الماء وفقا لتغير درجة حرارة الهواء الجوي.
 
ويقول، "يشرب الشخص الماء وفقا لحاجته. لذلك يجب أن يكون الماء في متناول اليد دائما".
 
ويضيف، قد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والكلى، إلى تخفيض كمية السوائل التي يتناولونها في اليوم، وذلك وفقا لتوصية الأخصائي.
 
ويشير الخبير، إلى أنه عند الشعور بالعطش، من الأفضل شرب الماء العادي، ويمكن أيضا شرب الشاي الأخضر من دون سكر. أما الماء المعدني فيصلح للحفاظ على التوازن المائي في الجسم، ولكن ليس جميع الأنواع.
 
ويضيف، لا ينصح بشرب الحليب والمشروبات المحلاة لإرواء العطش، لأن هذه المشروبات تحتوي على سعرات حرارية.
 
ويقول، "المشروبات المحتوية على السكر أو المحتوية على الأملاح، لا يمكن أن تلبي حاجة الجسم للماء. كما لا أنصح بشرب الحليب ومنتجات الألبان لإرواء العطش. لأن أي مشروب يحتوي على مواد مغذية، هو مثل الطعام، وعند شربه لإرواء العطش يحصل الجسم على سعرات حرارية كثيرة".
 
ويضيف، يجب في الشتاء إيلاء اهتمام خاص لدرجة حرارة المشروبات.
 
ويقول، "الماء البارد والمشروبات الغازية الباردة والحليب البارد، هي عوامل قوية لتبريد الغشاء المخاطي للجهاز التنفسي العلوي، ما يسهل الإصابة بعدوى فيروسية بما فيها عدوى الفيروس التاجي المستجد. لذلك يجب الحفاظ على هذا الغشاء بحالة جيدة دائما".
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