living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

انتباه.. كورونا تزاوج وأنجب فيروساً جديداً

26
NOVEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
على الرغم من بشاير الأمل التي أتت بها اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد قبل أشهر، إلا أن الجائحة ومتحوراتها ما زالت ترعب العالم.
 
فقد حذرت دراسة بريطانية لجامعة إيست أنجليا، وجمعيتي علم الحيوان والصحة العامة في إنجلترا، من أن فيروساً جديداً من فيروسات عائلة كورونا تم اكتشافه بالخفافيش في بريطانيا قد يحصل على فرصة لإصابة البشر، في حالة تعامل أحد المصابين بالفيروس المسبب لمرض كوفيد - 19 مع خفاش يحمل الفيروس الجديد.
 
وأوضحت الدراسة المنشورة، أول من أمس، في موقع ما قبل نشر الأبحاث "ريسيرس سكوير"، أن الفيروس الجديد الذي تمت تسميته "RhGB01" لا يمكنه الانتقال للبشر إلا في حالة حدوث تحور له.
 
أما عن السيناريو الوحيد لحدوث ذلك هو إصابة الخفاش الحامل لعدوى "RhGB01" بفيروس كورونا المسبب للمرض، بما يمنح الفيروس الجديد القدرة على إصابة الخلايا البشرية.
 
لا يمثل تهديداً للبشر
بدوره، كشف أندرو كنينغهام، من جمعية "علم الحيوان" في لندن، الباحث المشارك بالدراسة، عن أن هذا الفيروس لا يمثل تهديداً للبشر لأن مجال ربط المستقبلات "RBD"، وهو جزء الفيروس الذي يرتبط بالخلايا المضيفة لإصابتها، لا يتوافق مع القدرة على إصابة الخلايا البشرية.
 
 
إلا أن المشكلة تكمن فيما إذا أصيب الخفاش المصاب بعدوى "RhGB01" بفيروس كورونا، فهناك خطر من أن يحدث تهجين بين هذه الفيروسات، ويظهر فيروس جديد يحمل مجال رابط المستقبلات "RBD" الخاص بفيروس كورونا المسبب للمرض، وبالتالي يكون قادراً على إصابة الناس.
 
الهام هنا
كما أضاف أن منع انتقال فيروس كورونا المستجد من البشر إلى الخفافيش، وبالتالي تقليل فرص تحور الفيروس، أمر بالغ الأهمية، مع حملة التطعيم العالمية الحالية ضد هذا الفيروس.
 
إلى ذلك، أوضحت الدكتورة ديانا بيل، الخبيرة في الأمراض الحيوانية المنشأ بكلية العلوم البيولوجية بجامعة إيست أنجليا، أن المخاطر الرئيسية، على سبيل المثال، تتمثل في إصابة خفاش لدى الأشخاص المعنيين بإنقاذ الحيوانات بفيروس كورونا المستجد المسبب للمرض، مما سيوفر فرصة لإعادة التركيب الجيني، ما يعني أنه يجب على أي شخص يتلامس مع الخفافيش أو فضلاتها، مثل رجال إنقاذ الخفافيش أو الكهوف، ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة، لتقليل خطر حدوث طفرة، وكذلك تطبيق لوائح صارمة على الصعيد العالمي لأي شخص يتعامل مع الخفافيش والحيوانات البرية الأخرى.
 
يشار إلى أن الفيروس الجديد يقع ضمن مجموعة فرعية من فيروسات عائلة كورونا تسمى فيروسات "الساربيك".
 
دمج من اثنين
وهذا النوع يحتوي على كل من "كورونا المستجد" (SARS - CoV - 2) المسؤول عن الوباء الحالي، وفيروس (SARS - CoV) المسؤول عن "السارس" عام 2003.
 
وقد قارن التحليل الإضافي الفيروس مع الأنواع الموجودة في أنواع أخرى من خفافيش حدوة الحصان في الصين وجنوب شرقي آسيا وأوروبا، وأظهر أن أقرب أقربائها تم اكتشافه في خفاش بلاسيوس من بلغاريا عام 2008.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout