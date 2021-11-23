7 أطعمة هامة تقي كليتيك من أمراض فتاكة

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العادات الغذائية للإنسان هي أساس صحته.. فإدراج بعض العناصر الغذائية في وجباتنا اليومية قد يقينا من أمراض شديدة وفتاكة ومميتة.

والكلى مثل كل أعضاء الجسم، يمكن إرهاقها بطريقة مأكلنا ومشربنا، كما يمكن الحفاظ عليها بمجرد الإكثار من تناول بعض الأطعمة المتوفرة بالأسواق.

وعلى ذمة موقع "فوود" Food، المعني بشؤون التغذية والصحة، هناك 6 أنواع من الأطعمة التي تجنبك الإصابة بأمراض الكلى، وهي:

1) التفاح

التفاح من أكثر الوجبات الخفيفة والصحية والتي يمكن تناولها في أي وقت. كما أن التفاح مفيد في حماية الكلى ويساعد محتوى البكتين العالي في التفاح على تقليل عوامل الخطر المرتبطة بتلف الكلى.

2) التوت

التوت مصدر كبير لمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المفيدة، وهناك أنواع عديدة من التوت التي يمكن إضافتها إلى النظام الغذائي لحماية صحة الكلى مثل الفراولة، والتوت الأزرق والأحمر، والتوت البري، إلخ.

3) الحمضيات

إذا كنت ترغب في الحفاظ على صحة الكلى، فكلما زاد فيتامين C كان ذلك أفضل، وتحتوي ثمار الحمضيات مثل البرتقال والليمون على هذا الفيتامين الحيوي بوفرة، وقد ثبت أن تناول عصير الليمون المخفف يوميًا يقلل من معدل تكون الحصوات.

4) الملفوف

يحتوي الملفوف على نسبة منخفضة من الصوديوم بشكل طبيعي ما يجعله نباتًا رائعًا للوقاية من أمراض الكلى، كما أنه يحتوي على عدد من المركبات والفيتامينات المفيدة للصحة العامة.

5) البطاطا الحلوة

تعتبر كمية الفيتامينات والمعادن الموجودة في البطاطا الحلوة رائعة للاستهلاك في أي وقت من اليوم، ويتكسر محتواها العالي من الألياف ببطء، ما يجعلها مثالية لتقليل الوزن.

6) القرنبيط

القرنبيط هو أحد الخضراوات المليئة بالطاقة، ويحتوي على فيتامين C وحمض الفوليك والألياف بوفرة، ويمكن أن يكون مقليًا أو حتى نيئًا للحصول على أقصى الفوائد الصحية للكلى.

7) الكرنب (الكيل Kale)

الكيل من الخضراوات الورقية الهامة والمفيدة جدا لصحة الكلى لاحتوائها على نسب عالية من الفيتامينات والمعادن.