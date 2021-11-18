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أفضل 5 مشروبات على الفطور للتخلص من الكيلوغرامات الزائدة

18
NOVEMBER
2021
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يجب على من يحاول فقدان الوزن الزائد أن يكون أكثر حذراً بشأن ما يأكله ويشربه في الصباح، عند تناول وجبة الفطور، لأن كل الطعام والشراب الذي يتم تناوله بخلاف الماء يحتوي على قدر من السعرات الحرارية.
 
لكن يمكن أن يؤدي تناول مشروب مغذ ومنخفض السعرات الحرارية مع وجبة الصباح إلى زيادة التمثيل الغذائي والمساعدة في عملية حرق الدهون.
 
وتشمل قائمة المشروبات الأفضل لمن يحاولون إنقاص أوزانهم، بحسب ما نشره موقع "تايمز أوف إنديا" Times of India، ما يلي:
 
1. القهوة
إن القهوة هي المشروب الصباحي المُفضل لدى معظم الناس وفي الواقع لا توجد مشكلة في بدء اليوم مع كوب من الكافيين بشرط أن يتم إعداده بعناية. وعندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، فإنه ينبغي تناول القهوة بدون إضافة سكر أو حليب، لأنهما يؤديان إلى زيادة عدد السعرات الحرارية التي يمكن أن تدمر خطة النظام الغذائي اليومي.
 
وينصح الخبراء بأن يتم تقليل تناول القهوة يوميًا إلى فنجانين، لتجنب المعاناة من الآثار الجانبية للإفراط في تناول الكافيين مثل الأرق والجفاف والانتفاخ.
 
2. الشاي الأخضر
يحظى الشاي الأخضر بشعبية كبيرة بين الأشخاص المهتمين بالحفاظ على وزن مثالي أو الراغبين في التخلص من السمنة. وتشير الدراسات إلى أن هذا المشروب يمكن أن يساعد في تسريع عملية حرق الدهون ويزيد أيضًا من الأداء عند ممارسة الرياضة.
 
وترجع أهمية الشاي الأخضر إلى احتوائه على مركبات مضادة للأكسدة. ويمكن أيضًا تناول أنواع أخرى من المشروبات العشبية مثل شاي الكركديه والشاي الصيني الأسود، ويُفضل عدم استخدام أكياس الشاي للحصول على مزيد من الفوائد.
 
3. منقوع الماء
إن من بين أفضل المشروبات التي ينصح الخبراء بتناولها في الصباح هو منقوع الماء. والاختيارات متعددة في هذا الشأن. فيمكن إضافة الليمون والنعناع أو القرفة والتفاح والخيار إلى الماء ونقعها لفترة قبل شربها في الصباح.
 
وتتميز العناصر الغذائية، التي يمكن إضافة أيا منها مثل النعناع أو التوابل أو الليمون، بخصائص حرق الدهون. ويمكن أن تساعد أيضًا في تعزيز المناعة مع منع الإصابة بالجفاف والشعور بالشبع والامتلاء لفترة أطول.
 
 
4. عصير خضراوات أو فواكه
يمكن أن يوفر كوب من عصير الفاكهة أو الخضراوات الطازج كمية جيدة من العناصر الغذائية. ويمكن أن تعزز العصائر منخفضة السعرات الحرارية عملية التمثيل الغذائي.
 
وينصح الخبراء بمزج الخضروات والفاكهة معًا للحصول على كوب من العصير الطازج. كما يمكن أن يساعد كوب من العصير في الصباح على تعزيز عملية حرق الدهون والشعور بالشبع حتى حلول موعد الوجبة التالية.
 
 
5. عصائر مخفوقة "سموزي"
يمكن لكوب من العصير المخفوق المصنوع من بعض الفواكه والمكسرات إعداد وجبة إفطار كاملة في حد ذاته. يمنح العصير المخفوق فوائد الحليب والفواكه والمكسرات الصحية في كوب واحد. كما يساعد الحصول على العناصر الغذائية الصحية اللازمة من خلال كوب سموزي في فقدان الوزن بشكل صحي. ويمكن أيضًا إضافة مسحوق البروتين إلى عصير السموزي إذا كان الشخص يمارس التمرينات الرياضية للوصول إلى مستويات أداء أعلى.
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