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3 توابل "تطيل العمر" وتحميك من أمراض خطيرة

15
NOVEMBER
2021
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لا يخلو أي مطبخ من التوابل بمختلف أنواعها. لكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن تلك التوابل تعتبر كنزا صحيا يعود بالنفع على أجسادنا وقد يقينا من أمراض خطيرة.
 
وفي هذا السياق، أكدت خبيرة تغذية بريطانية أن بعض التوابل تساعد على تخفيض خطر تطور السرطان والسكري وأمراض أخرى، وهي بذلك "تطيل العمر"، حسبما نقلت صحيفة "إكسبريس" Express عن الخبيرة.
 
ووفقا لجيسيكا نيبس، هناك ثلاثة توابل طبيعية، تتميز بخصائص مفيدة وتساعد على حماية الجسم من الأمراض الخطيرة، وهذه التوابل هي "الكركم" الذي يحتوي على مادة "الكركمين" التي تساعد على الوقاية من خطر السرطان وأمراض الشيخوخة.
 
وتقول جيسيكا نيبس، بحسب ما نقلت عنها الصحيفة البريطانية: "يمكن لمادة الكركمين إطالة العمر من خلال تثبيط أكسدة الدهون، وعن طريق زيادة نشاط مضادات الأكسدة".
 
وقد اتضح خلال إحدى الدراسات، أن المرضى الذين تناولوا يوميا 4 غرامات من الكركم على مدى شهر، انخفض خطر إصابتهم بسرطان القولون بنسبة 40%.
 
وأدرجت نيبس "القرفة" في المرتبة الثانية، حيث أنها تساعد على تخفيض مستوى السكر في الدم لدى المصابين بالنوع الثاني من مرض السكري، وتقليل الالتهابات.
 
وأضافت بالقول: "أظهرت نتائج إحدى الدراسات، أن مستخلص القرفة يمكنه التقليل من تكاثر انتشار الخلايا السرطانية، ما يسبب موتها".
 
كما أكدت الخبيرة البريطانية أن "زيت القرفة" فعّال جدا في مكافحة الأورام.
 
وجاءت "الميرمية" بالمرتبة الثالثة في قائمة التوابل التي تساعد على إطالة العمر، حيث تساعد على تحسين وظائف الدماغ والذاكرة، وهذا مهم جدا عند الإصابة بمرض الزهايمر. كما أن "الميرمية" مفيدة في الوقاية من أمراض القلب.
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