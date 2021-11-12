جديد جونسون آند جونسون.. إصابات نادرة بالعمود الفقري

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أوصت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الخميس، بإضافة نوع نادر من التهابات العمود الفقري، يسمى التهاب النخاع المستعرض، كعرض جانبي للتطعيم بلقاح جونسون آند جونسون المضاد لفيروس كورونا.

في موازاة ذلك، قالت وكالة الأدوية الأوروبية، التي تقدم تحديثات بشأن سلامة كل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، إنها تفحص تقارير عن حالة دموية نادرة تعرف باسم متلازمة تسرب الشعيرات الدموية بعد تلقي التطعيم بلقاح مودرنا.

كما، أوضحت أنها سجلت ست حالات بهذه المتلازمة وتجري تقييما لكل البيانات وإن كان من غير الواضح بعد ما إذا كانت هناك علاقة سببية بين الحالات واللقاح.

وفي حالة الإصابة بمتلازمة تسرب الشعيرات الدموية يحدث تسرب للسوائل من الأوعية الدموية الأصغر، مما يسبب تورما وانخفاضا في ضغط الدم.

ويجري دراسة الحالة أيضاً مع لقاحي أسترا زينيكا وجونسون آند جونسون.

لا أدلة كافية

كذلك، أفادت الوكالة أنه حتى الآن ليس هناك أدلة كافية على وجود صلة محتملة بين حالات الإصابة النادرة بمتلازمة التهاب الأجهزة المتعددة ولقاحي مودرنا وفايزر-بيونتيك.

وكانت تقارير قد وردت عن هذا المرض العصبي الخطير أيضا أدت لتوقف التجارب في المراحل الأولى من تطوير لقاحي أسترا زينيكا وجونسون آند جونسون، وهما يعتمدان على تكنولوجيا مماثلة.