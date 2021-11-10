صدق أو لا.. هذا النوع من الحليب هو ترند 2022!

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من منا لا يعشق البطاطس، سواء كنا كبارا أو صغارا، إما عن طريق أكلها كرقائق مقرمشة أو أصابع مقلية لذيذة أو حتى مسلوقة أو مهروسة. فالبطاطس باختلاف طرق طهيها ليست شعبية فقط، بل هي عالمية تجتمع عليها الشعوب باختلاف أجناسها.

لكن، هل اعتقدت يومًا أن البطاطس، وهي خضراوات غنية بالكربوهيدرات، يمكن أن تصبح اتجاهًا وتندرج في فئة الأطعمة الصحية؟!

فعلى ذمة موقع "تايمز أوف إنديا" Times of India، فإن الحليب المشتق من البطاطس سيكون هو الرائد في عام 2022، وسيصبح تريند العام المقبل وربما يتفوق على أنواع الحليب الأخرى مثل اللوز والصويا نظرًا لأنه غنى بالعديد من الفوائد الصحية.

ووفقًا للتقرير فإن حليب البطاطس سيقدم منافسة شديدة لحليب اللوز وحليب الصويا وحتى حليب الشوفان، وسيصل الأمر لدرجة أن حليب البطاطس سيمهد طريقه نحو التواجد فى المقاهي.

فحليب البطاطس يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة والسكر، وهو السبب الوحيد الذي يجعل الناس يفضلونه في جميع أنحاء العالم فى الفترة المقبلة.

وأظهرت الأبحاث أن حليب البطاطس خال من الدهون والكولسترول، ويقال إن الكالسيوم الموجود في حليب البطاطس يعادل حليب البقر، ليس هذا فقط، لكن المعادن والفيتامينات الموجودة في حليب البطاطس أكثر من أى نوع آخر من الحليب النباتي، بحسب خبراء التغذية.

يُشار أيضًا إلى أن الناس سيختارون النظام الغذائي المناخي، والذي يركز على تقليل انبعاثات الكربون، بحسب تقرير الصحيفة، حيث يتعين على الشخص وفقًا لهذا الخيار الغذائي أن يستغنى عن اللحوم الحمراء ويركز على المكسرات والبذور، وسيكون الناس أقل ميلًا نحو اللحوم ويختارون الطهي في المنزل مع تقليل إهدار الطعام، حيث سيشهد العام المقبل أيضًا اتجاهًا متزايدًا للأطعمة الغنية بالتوابل.