مأكولات يمكن تناولها بلا اكتساب الوزن

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من المعلوم أنّ أطعمة كثيرة، مثل الوجبات السريعة والسكّر المكرّر، تحتوي على سعرات حرارية فارغة. بمعنى أنّها غنيّة بالكالوري، وفي الوقت ذاته خالية من أي قيمة غذائية. ولكن ماذا عن المأكولات التي تحتوي على وحدات حرارية سلبيّة؟

دعا الخبراء خلال الأعوام القليلة الماضية إلى التركيز على الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية، لقدرتها على تسريع خسارة الوزن وتزويد الجسم بجرعات عالية من الفيتامينات والمعادن وغيرها من المغذيات الأساسية له.

وعرض تقرير موقع «Healthline»، أبرز الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية التي يجب عليك تضمينها في نظامك الغذائي:

- الكرفس

يتضمّن 16 كالوري لكل 100 غ، وهو غنيّ بالألياف والفيتامينين A وC وحامض الفوليك.

- فصيلة التوت

يحتوي التوت الأزرق والفريز على 32 كالوري فقط في نصف كوب. يُعدّ التوت من بين الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية لمحتواه المنخفض من السكّر، الى جانب أنّه غنيّ بالبروتين ومضادات الأكسدة التي تحمي من مختلف أنواع السرطان.





- الغريب فروت

إنّ كل 100 غ من الغريب فروت تزوّد الجسم بنحو 40 كالوري، في مقابل الكثير من الفيتامين C، وحامض الفوليك، والبوتاسيوم، والألياف القابلة للذوبان.

- البندورة

تؤمّن 19 كالوري لكلّ 100 غ، وهي مصدر ممتاز للألياف والبوتاسيوم والفيتامين C، ومادة «ليكوبين» المضادة للأكسدة التي تحمي من سرطان الجلد.

- الخيار

يحتوي على 15 كالوري لكل 100 غ، ونسبة عالية من الماء، وهو مفيد خصوصاً لمرضى متلازمة القولون العصبي والسكّري.

- البطيخ

يتضمّن 30 كالوري لكل 100 غ، وهو مفيد لصحّة القلب، كما يحافظ على رطوبة الجسم، وينظّم ضغط الدم، ويحمي من فقر الدم، ويُعزّز المناعة، فهو غنيّ بالفيتامينات A،وB6، وC، جنبًا إلى الليكوبين المُعزّزة للمناعة.

- الجزر

بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية، والفيتامينات A وC وK، والمنغانيز، والبوتاسيوم، يتميّز الجزر بوحداته الحرارية القليلة التي تبلغ 41 كالوري لكلّ 100 غ.

- الخسّ

إنّه ليس قليل السعرات الحرارية فقط (6 كالوري لكلّ 100 غ)، إنما مليء أيضاً بالألياف، والفيتامين B، وحامض الفوليك، والمنغانيز.

- التفاح

يوفّر التفاح 52 كالوري لكل 100 غ، ويحتوي على كمية جيّدة من مضادات الأكسدة والفيتامين C والألياف، بما يساعد في إنقاص الوزن وتعزيز الأداء الإدراكي، والتقليل من خطر الإصابة بمرض السكّري من النوع 2.

- الكوسا

بفضل احتوائها على 18 كالوري فقط لكلّ 100 غ، تُعتبر الكوسا من أهمّ مصادر السعرات الحرارية السلبيّة. اللافت أيضاً أنّ المغذيات النباتية الموجودة فيها تعزّز حركة الأمعاء وتساعد في توازن المياه في الجسم.

- البروكلي

يحتوي البروكلي على 34 كالوري لكل 100 غ، ومحتواه من الفيتامين A يحسّن الرؤية، بجانب الكالسيوم والفوسفور والفيتامين K الضرورية لنموّ العظام بشكلٍ صحّي. كذلك يساعد الحديد وحامض الفوليك في البروكلي في منع فقر الدم، وهو مهمّ أيضاً لنموّ الدماغ.