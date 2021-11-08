living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لحماية عينيك.. هذه هي المسافة الآمنة عن الشاشة!

8
NOVEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يدرك معظمنا أن مواجهة الشاشة لفترات طويلة يمكن أن يتسبب في إجهاد العين، لكن أنماط الحياة الحديثة تتطلب الاستخدام المستمر للحاسوب والاعتماد على الهواتف الذكية، إذ أن مواجهة الشاشة الرقمية أمر لا مفر منه تقريباً لكن علينا الحفاظ على مسافة الأمان الضرورية.
 
فقد قدّم خبراء الصحة بعض النصائح للإرشاد حول كيفية الحفاظ على نضارة رؤيتنا حتى أمام الشاشة بما في ذلك الحاسوب والتلفاز وحتى الهواتف الذكية، وفق موقع NANYANGOPTICAL المختص بالمقالات الطبية والصحية.
 
الحاسوب
يستخدم معظمنا الحاسوب في عمله اليومي، فالمسافة المثالية لإبعاد أعيننا عنه هي 51 إلى 101 سم. وسيجد معظم الأشخاص أن مسافة تتراوح بين 51 إلى 65 سم مريحة ولكن الأمر متروك لك، طالما أنها ضمن النطاق.
 
التلفاز
أما عن الجلوس قرب التلفاز، فقد اقترح الخبراء حيلة بسيطة يجب تذكرها عند إبعاد أنفسنا عنه، وهي أخذ عرضه الخاص بك وضربه في 1.5 مرة والحاصل هو المسافة الآمنة عنه.
 
على سبيل المثال، إذا كان عرض التلفزيون 32 بوصة، فابحث عن مكان مريح على بعد حوالي 48 بوصة.
 
أما النصيحة الأخرى الموصى بها من قبل الخبراء، فهي مشاهدة التلفاز بزاوية عرض 30 درجة. لكن تذكر الجلوس بالقرب منه لا يسبب إجهاد العين فحسب، بل يؤثر أيضاً على عمق رؤيتك بشكل كبير!
 
الهواتف الذكية
لقد اعتدنا على الهواتف الذكية لدرجة أننا بالكاد نسمع من يطلبون منا إبقاء أعيننا على مسافة معينة عند مشاهدتها، على عكس أجهزة الكمبيوتر وأجهزة التلفزيون.
 
مع ذلك، يكمن خطر الإضرار برؤيتنا فالمسافة بين أعيننا وشاشات هواتفنا الذكية مهمة، حيث يمكن أن تؤدي المسافات القصيرة إلى زيادة الطلب على تنسيق الرؤية ما يتسبب بإجهاد أعيننا. ووفق الخبراء، فإن المسافة الصحية لإبقاء هواتفنا الذكية بعيدة هي 41 إلى 46 سم.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout