فايزر تكشف فعالية حبوبها المضادة لكورونا

أعلنت شركة الأدوية “فايزر” أن الحبوب الّتي طورتها قد تقلل من خطر دخول المستشفى أو الوفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 89% إذا تم تناولها في غضون ثلاثة أيام من ظهور العوارض.

وفي دراسة أجريت على أكثر من 1200 مريض مصاب بفيروس كورونا، كان الأشخاص الّذين تناولوا حبوب “فايزر”، القائمة على حبوب منع الحمل، أقلّ احتمالًا بأن ينتهي بهم المطاف في المستشفى مقارنةً بالأشخاص الّذين تناولوا حبوب الدواء الوهمي.

وفي النتائج، فلم يشهد الباحثون على أي حالة وفاة من الأشخاص الّذين حصلوا على الحبوب الحقيقية، بينما توفي 10 أشخاص ممن تناولوا حبوب الدواء الوهمي.

ومن جهة أخرى، حذر خبراء الأمراض المعدية من أن هذه النتائج أولية، وبالتالي فقد تمّ الإعلان عنها في بيانٍ صحفي وليس في مجلة طبية راجعها النظراء.

كما شدّد المتخصصون في الأمراض المعدية على أن هذه الحبوب ليست بديلاً للقاح كورونا، الّذي يُعتبر الأكثر أماناً وفاعليةً لتقليل خطر دخول المستشفى بسبب فيروس كورونا.

ولكنهم أشاروا إلى أن هذه الحبوب قد تحدث فرقاً كبيراً إذا تم إعطاؤها سريعاً للمرضى بعد الإصابة بفيروس كورونا، بخاصةٍ الّذين يُعانون من ضعف المناعة، أو في الأماكن الّتي لا يتوفر فيها اللقاح الرسمي.

ويُذكر أن شركة ميرك (MERCK) البريطانية تتقدم على شركة “فايزر” في تطوير علاج الحبوب المضادة لكوفيد-19، بعد أن تقدمت بالفعل مع إدارة الغذاء والدواء للحصول على إذنٍ رسمي. وقد قلّل علاج “ميرك” من خطر دخول المستشفى والوفيات بنسبة 50%، الأمر الّذي قد يشير إلى أن علاج “فايزر” له ميزة عالية في الفعالية، ولكن الخبراء حذروا من مقارنة الدراسات بشكل مباشر بحيث صممت بطرق مختلفة.